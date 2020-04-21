«Единственный порядочный человек – это Маша»: Бывший муж Федосеевой-Шукшиной охарактеризовал семью актрисы

21.04.2020, 11:09, Разное

Михаил Агранович высказал сожаление в связи с тем, что Лидию Федосееву-Шукшину незаслуженно обижают родственники. Положительную оценку экс-супруг звезды дал только ее средней дочери Марии Шукшиной.

«Квартирная тяжба» семьи, в результате которой 81-летняя народная артистка РСФСР фактически оказалась без жилья, активно обсуждается в прессе. Сложно разобраться в хитросплетении процессов дарения, завещания и последующих операций с жильем, которое ранее принадлежало ей. В любом случае, считает Агранович, история выглядит неприглядно. Его брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной длился на протяжении десяти лет с 1975 по 1984 годы. Он помогал актрисе растить 8-летнюю Машу и 7-летнюю Олю. Но общается сейчас только с Марией Шукшиной, называя её «единственным порядочным человеком в семье». По словам известного кинооператора, его бывшая супруга – «добрая женщина, бессеребренница», любит всех своих наследников, поэтому она не заслужила такого отношения на старости лет.

Продажа части квартиры, которую в свое время получил Василий Шукшин, и где сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина, еще не прошла госрегистрацию. Возможно, считает kp.ru, сделка будет аннулирована.