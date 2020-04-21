В РФ резко упали оптовые цены на бензин

21.04.2020, 11:09, Разное

Нефтяные компании в РФ принялись продавать бензин на бирже по цене менее себестоимости. Об этом рассказали представители агентства «Аналитика товарных рынков».

На международной товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга с 13 по 19 апреля цена бензина АИ-92 упала на 11%, составив 35,77 рубля за одну тонну в европейской части России. Чистый убыток отечественных фирм составил 2300 рублей за тонну. Это связано с появлением издержек добытчиков, в которые включены НДС, выплаты в казну по демпферу, акцизы и НДПИ. На данный момент размер таких издержек составил чуть больше 38 тысяч рублей.

Вечером 20 апреля фьючерсы на американскую нефть WTI достигли минусовых параметров впервые за весь период. Котировки на NYMEX упали до минус 40,3 доллара за один баррель. Спустя некоторое время цена WTI опять возвратилась к пункту выше нуля. Нефтяные компании в РФ принялись продавать бензин на бирже по цене менее себестоимости, передает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось о повышении стоимости нефти марки Brent на 10% после проведения конференции в видеоформате между членами ОПЕК+. В процессе обсуждения представители РФ и Саудовской Аравии пришли к общему соглашению, в результате этого договора произошло укрепление отечественного рубля. Оба государства намерены и далее регулировать нефтяной рынок. Снижение уровня выработки «черного золота» участниками ОПЕК+ должно составить десять миллионов баррелей в сутки.