Финляндия попросила доступ к архивам ФСБ после публикаций о концлагерях в Карелии

21.04.2020, 11:08, Новости дня

Финляндия после публикации рассекреченных в РФ материалов о финских концлагерях во время оккупации Карелии призвала открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны, находящимся у ФСБ.

«Это не новая проблема, ни для Финляндии, ни для России. Вопрос об ответственности за военную политику Финляндии был тщательно изучен в суде после войны. Контрольная комиссия союзников, где был представлен Советский союз, председателем которой был Андрей Жданов, следила за ходом судебных процессов. Что касается судебных вопросов о войне между нашими странами, то они были решены в Парижском мирном договоре 1947 года», – передает РИА «Новости» заявление финского МИД.

Министерство призвало открыть архивы.

«Финляндия решительно выступает за предоставление доступа ко всем материалам архива исследователям и всем, кто заинтересован в этом, чтобы помочь общей дискуссии по этим вопросам. Это также относится к материалам, связанным с военнопленными и гражданским населением. По этим вопросам было опубликовано множество научных исследований», – заявили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Финляндии уверено, что эти вопросы нужно решать с привлечением научных кругов.

«Интерпретация исторических событий – дело исследователей и ученых. Как правительство мы только пытаемся гарантировать, что исследования могут проводиться в открытой и свободной среде. Мы – открытое общество, и мы считаем, что необходимо решать и сложные исторические проблемы», – отмечает министерство.

Финские дипломаты предлагают продолжить существующее сотрудничество по работающим каналам.

«Существует широкое сотрудничество и обмен архивными материалами между финскими и российскими исследователями. Это хороший канал для продолжения обсуждения», – говорится в сообщении.

В октябре 2019 года управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, действовавших в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.

В документах приводятся фамилии конкретных людей, которые руководили лагерями, а также показания свидетелей об их зверствах. Также есть список предателей и изменников – среди них много уроженцев Финляндии, но есть и русские.

Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек – около 30% населения в зоне оккупации.

Напомним, в понедельник сообщалось, что Следственный комитет изучает рассекреченные управлением Федеральной службы безопасности по Карелии материалы о преступлениях финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны.