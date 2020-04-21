Личное: Вскрылись чудо-мамочки

21.04.2020, 10:57, Разное

На этих чудных каникулах вскрылись все супер-мамочки. Не ждали, что придётся сидеть с детьми? Думали, ребёнок — что сорнячок, сам вырастет? В саду, в кружках, в школе, на секциях, а вечерами в торгово-развлекательных центрах?

При этом, все ведь считали себя примерными и даже образцовыми матерями, верно?



Фото: Соцсети

Смеюсь. Не вышло, да? Не прокатило?

Дети-то тут как тут. Сидят в изоляции вместе с вами. Одурели ведь уже, зайки, что детки скачут по вашим головам, верно?

Хуже всего, что горе-матери нашли способ избавиться от детей. Малышей посадят перед телеком, чтобы они одурели от тупых мультиков. Школьникам же — в руки планшет с тупейшими играми.

Не мешает ребёночек теперь, да?

А вы знаете, что любой психолог считает планшет и телевизор убийством? Да, натуральным убийством неокрепшего мозга.

Много игр? Это визуальная информация. Всё — на блюдечке, отчего ребёнок отучается фантазировать. Без воображения, без полёта мысли — что это за человек вырастет, вы знаете? Я вам отвечу: простенький дурачок.

Плоский такой. Примитивный. Дурак без фантазии. А вы ему в руки — планшет, чтоб не мешал. Молодцы, чо.

Умный человек, интеллектуальный в будущем — это тот, кто читает. Читая — представляет. Фантазирует, рисуя в голове картинку из книги.

Представляет героев произведения. Думает, что этим героем движет. Это вам — не ЗлыеПтички, а развитие личности.

Я понимаю, что хорошая библиотека сегодня есть далеко не в каждой семье. Но почему бы, вместо выжигающего глаза и мозг планшета или смартфона, не дать ребёнку безопасную электронную книгу?

Современные дети очень много времени проводят в своих гаджетах, зависая в соцсетях и мессенджерах. Часами пялятся в экраны смартфонов и планшетов, которые мерцают и портят зрение.

Как результат — утомление, краснота и сухость в глазах, а то и головная боль. А со временем всё это вообще может привести к близорукости. Так что же делать?

Изъятие у ребенка любимого гаджета — неизбежный путь к слезам и истерике.

Единственное решение — дать ему взамен ДРУГОЙ гаджет, но полезный. Тот, который не портит зрение, не расшатывает психику, а наоборот развивает. Такой, как ридер PocketBook с особым бумаго-подобным экраном.

Экраны ридеров PocketBook не мерцают, как экран смартфона. А подсветка покетбуков не лупит прямо в глаза, как это происходит у смартфонов и планшетов. Подсветка покетбуков не направлена в лицо читающего, а мягко сбоку подсвечивает экран. Поэтому с покетбука можно читать сколько угодно без каких-либо негативных последствий для зрения: глаз видит изображение на экране в отражённом свете.

Среди ридеров PocketBook есть модели, которые просто идеально подходят для учёбы — большие покетбуки PocketBook 740 и PocketBook Х.

На их широкоформатных экранах без всякого зума удобно изучать математические и химические формулы, схемы, географические карты, графики, диаграммы, рисунки, географические карты и даже музыкальные ноты. В процессе дистанционного обучения можно загружать через Wi-Fi в ридер электронные учебники и пособия.

А заряда батарейки любому покетбуку как раз до конца учебного года хватит — эти читалки по 2 месяца работают на одной зарядке. А не до вечера, как смартфон или планшет.

Ридеры PocketBook поддерживают все форматы электронных книг. И кроме учебников в покетбук можно (и нужно) скачать побольше интересных детских книжек. Чтобы ребёнок не дурью маялся, а читал.

Тем более, что сейчас PocketBook проводит акцию — «Книги бесплатно».

В свободном доступе в электронном каталоге BookLand.com подборка новинок от крупных издательств, а ещё 500 произведений русской классики. Так что лучше не упускать шанс бесплатно и легально собрать в покетбуке целую библиотеку.

С покетбуков не вредно читать даже ночью в полной темноте. В них установлена особая подсветка с регулировкой цветовой температуры — со множеством оттенков. Утром и днём лучше выбирать бодрящие «холодные» белые оттенки подсветки — такой цвет возбуждает мозговую активность. А перед сном — включайте «тёплые» жёлтые и рыжие цвета подсветки.

После получасового чтения с такой подсветкой мозг успокаивается, и ребёнок быстрее засыпает.

При естественном освещении экран покетбука не бликует и не зеркалит, как экран смартфона — опять-таки не приходится напрягать зрение.

И вообще экран покетбука выглядит, как обычная бумага. Поэтому с него очень даже можно с комфортом читать на улице или на пляже. В отличие от того же смартфона, на котором из-за бликов в солнечный день вообще ничего не разглядеть.

У PocketBook есть герметичные модели — PocketBook Aqua.

Этим устройствам не страшны обливания и погружения в воду и напитки, обляпывания едой, пыль и грязь. Такой покетбук удобно читать, лёжа в ванне или в даже в волнах прибоя.

«Акву» не испортит даже случайное попадание в стиральную машину вместе с вещами.

А мыть с антибактериальным мылом эти аква-покетбуки можно хоть каждый день — чтобы избавиться от бактерий и вирусов.

Кстати, среди «больших» покетбуков тоже есть модели с водозащитой — PocketBook 740 Pro.

При покупке ридеров PocketBook в фирменном интернет-магазине вы получите бесплатную доставку по всей России и фирменную гарантию 3 года (другие производители дают на свои читалки только 1 год гарантии). А срок службы ридеров-покетбуков — 5-7 лет, потому что сделаны они на совесть. Цена на ридеры-покетбуки начинаются от 6’900 рублей.

Дайте своим детям возможность развиваться, учиться, а не тупить. Поверьте, умный ребёнок — это намного лучше.

Чем занимаются ваши сейчас?