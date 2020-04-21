Найдена связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса

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21.04.2020, 10:53, Новости дня

Повышенный риск смерти от коронавируса с большой вероятностью связан с уровнем диоксида азота в воздухе, сообщил ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле.

Исследование ученого показало, что высокая вероятность смертей от коронавируса наблюдается в тех регионах, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, информирует Deutsche Welle.

В свою очередь израильский ученый Ярон Оген, работающий в данный момент в Германии, сравнивал спутниковые данные о загрязнении с информацией о смертности от коронавируса в Италии, Франции, Испании и Германии.

Так, показатели смертности превышены в тех районах, где уровень диоксида азота в воздухе высокий, а воздухообмен слабый. В частности, Северная Италия, Мадрид или Ухань в Китае окружены горами, потому воздух в этих регионах остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше. 

По мнению ученого, длительное загрязнение воздуха могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей и сделать их восприимчивыми к коронавирусу.

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра. РФ выразила готовность помочь Украине в ситуации с пожарами в районе Чернобыля.



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