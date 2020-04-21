В Калифорнии прошла акция протеста против карантина

21.04.2020, 10:50, Новости дня

Сотни демонстрантов собрались у Капитолия Калифорнии, требуя, чтобы губернатор Гейвин Ньюсом ослабил жесткие ограничения на выход из дома, несмотря на призывы самого губернатора к сдержанности.

По меньшей мере 100 автомобилей кружили вокруг Капитолия в Сакраменто, непрерывно сигналя, в то время как не менее 200 демонстрантов митинговали с плакатами, выступая против многонедельного карантина, парализовавшего экономику. Многие были без масок и толпились на тротуарах и улицах, игнорируя рекомендации по минимизации распространения вируса.

«Если вы собираетесь протестовать, соблюдайте физическую дистанцию, – призывал Ньюсом. – Худшее, что мы можем сделать, это принимать решения, основываясь на политике и разочаровании».

Тем временем, около двух тысяч человек в понедельник собрались в столице Пенсильвании Гаррисберге, сигналя, крича и подшучивая над ограничениями, введенными в связи с коронавирусом. Митинг стал одной из крупнейших акций в нарастающем общенациональном движении против губернаторов, пытающихся найти баланс между проблемами здравоохранения и экономики.