 

В Белом доме уверены, что США победят Китай в гонке за вакциной от коронавируса

21.04.2020, 10:50, Новости дня

Советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай, возможно, скрывает данные о первых заражениях коронавирусом, потому что хочет победить в коммерческой гонке по созданию вакцины.

«Одна из причин, по которой они не впустили нас и не предоставили данные об этом вирусе раньше, возможно, заключается в том, что они гонятся за вакциной и думают, что это просто конкурентная бизнес-гонка, что это деловое предложение, чтобы они могли продавать вакцины по всему миру», – заявил Наварро Fox Business Network.

«Но мы победим их. Победим благодаря лидерству президента Трампа. Победим, потому что министерство здравоохранения и социальных услуг уже устроило гонки с участием пяти компаний», – добавил советник Белого дома.



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