В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 5642 человека, почти у половины из них не было симптомов

21.04.2020, 10:48, Новости дня

По данным на 21 апреля, за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 5642 человека в 78 регионах. Из них у 45,5% инфицированных не было клинических проявлений болезни. За сутки от коронавирусной инфекции умер 51 человек, выздоровели – 427, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 52 763 пациентов в 85 регионах. За весь период умерли 456 заболевших, выздоровели – 3873.

В Москве за последние сутки заболели еще 3083 человека, выздоровели – 219.

“Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2057. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Врачи отмечают, что такой способ работает – пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений”, – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сообщается, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний, с отрицательным анализом на ВИЧ, гепатиты В и С. Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты: 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы, а за 600 миллилитров плазмы – 5000 рублей.

Сегодня пациентов с коронавирусом начала принимать инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в Новой Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В построенном за месяц учреждении работают более 500 сотрудников. Набор специалистов продолжается. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900.