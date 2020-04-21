Общество: Собак и кошек проверят на коронавирус

21.04.2020, 10:48, Разное

Россельхознадзор начнет тестирование собак и кошек на коронавирус, вызвавший глобальную пандемию. Начнут с крупных городов и международных аэропортов, а дальше − как получится. Означает ли это, что домашние питомцы могут стать жертвами заболевания наравне с хозяевами? И главный вопрос − могут ли собаки и кошки заражать коронавирусом людей? Ответы у ученых уже есть.

Экспресс-тестирование, предложенное Россельхознадзором, коснется не всех собаки и кошек, у хозяев которых диагностирован COVID-19. Проверка будет выборочной. Ее цель – сбор предварительной информации.

В принципе, ответ на вопрос о том, опасны ли коронавирусы для животных, в общих чертах очевиден – увы, да. На протяжении долгих лет вирусы этого семейства были проблемой почти исключительно ветеринарии и сельского хозяйства. Существуют коронавирусы волков, кошек, коров, ежей, крыс, летучих мышей, китов белух, различных видов домашних и диких птиц, узкоротых квакш, но не существует ни одной вакцины от них, из-за чего животноводство и птицеводство в ряде регионов планеты периодически терпело большие убытки.

У змей и рыб коронавирусы не найдены, поэтому первоначальные сообщения китайцев о том, что всему виной суши и змеиные настойки с рыбного рынка в Ухане не вызывали у специалистов никакого доверия.

Из сорока описанных видов коронавирусов только семь также являются патогенами людей. В половине случаев речь идет о легких формах того, что мы называем простудой, но имеются три важных исключения: SARS, вызывающий атипичную пневмонию, MERS или ближневосточный респираторный синдром и, наконец, SARS-2, ставший причиной нынешней глобальной пандемии.

Так называемыми природными резервуарами возбудителей всех трех смертельно опасных заболеваний (в случае MERS летальность достигает 30%) выступили летучие мыши – сами они не болеют, но являются переносчиками. Во всех трех случаях у вируса был промежуточный хозяин, в котором патоген мутировал. Для SARS это пальмовые циветты (мелкие хищники, которых в Китае прежде разводили для шерсти и мяса), для MERS – верблюды.

Что же касается SARS-2, прежде считалось, что той лампой, из которой вылез этот джинн, выступил панголин. Однако ученые из Университета Оттавы пришли к выводу, что панголины тут ни при чем – эти сомнительную честь можно отдать собаке, которая могла заразиться, съев труп летучей мыши.

Самое время вспомнить историю гонконгского шпица, чья печальная участь негативно отразилась на судьбе многих других животных. В конце февраля его хозяйку госпитализировали с диагнозом COVID-19, а заодно решили проверить и пса. В итоге анализы показали наличие в организме собаки коронавируса, хотя и в незначительном количестве. Шпица поместили на карантин, вскоре он умер, вскрытие и исследование трупа не проводилось.

Это породило в Китае волну информационной паники – хозяева начали избавляться от своих питомцев. Благодаря журналистам волна дошла и до России, по крайней мере, именно с ней связали появление на улицах ряда российских городов породистых собак, выброшенных из домов на время карантина. В итоге Роспотребнадзору пришлось выступить со специальным заявлением – от собак к человеку коронавирус SARS-2 не передается.

С учетом выводов канадских ученых, это может показаться парадоксальным – но это действительно так. Пребывавший в весьма преклонном возрасте шпиц мог умереть от десятка других причин, включая стресс от разлуки с хозяйкой, а вот от коронавируса – навряд ли.

Все дело в том, что в организме собак этот патоген не размножается – не может проникнуть в живые клетки. Что, впрочем, не отменяет того, что животное способно стать для него своего рода сосудом – той средой, где вирус сохранится на некоторое время.

Не стоит забывать, что в случае с человеком SARS-2 поражает не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт. Последствия от этого значительно менее опасные (хотя и неприятные), суть же в том, что вирусы содержатся как в слюне, так и в выделениях из желудка.

Если представить ситуацию, что собака съела что-то на помойке или пробежала в неудачном месте, облизала лапы, а потом ваше лицо, теоретически это может привести к заражению не собаки, но ее хозяина. Подчеркнем – только теоретически, пока что подобные случаи ни разу не были выявлены, несмотря на сотни тысяч (а возможно, что и миллионы) носителей SARS-2 по всему миру.

То же можно сказать о свиньях и птицах – в их организмах коронавирус не размножается.

Несколько хуже ситуация обстоит с кошачьими, а также с хорьками. Одомашненную версию этих животных называют фреткой или фуро, с недавних пор их содержание вошло в моду, хотя количественно фретки, разумеется, сильно проигрывают кошкам – РФ является одним из мировых лидеров по их количеству на 100 тысяч населения.

И хорьки, и кошки могут заражаться коронавирусом от людей – и заражать друг друга. Эксперименты на этот счет проводили в Китае, а впервые SARS-2 у кошки был выявлен в бельгийском Льеже.

В зоопарке Нью-Йорка коронавирус подцепил даже тигр. Предположительно, от смотрителя.

К сожалению, пока нельзя сказать, насколько тяжело это заболевание протекает у животных – этот «подраздел» пандемии пока еще в должной степени не исследован, хвостатых пациентов было не так уж много.

Но ни одна кошка или хорек, зараженные в рамках эксперимента, не показали вообще никаких внешних признаков заболевания. Зато их организмы вырабатывали антитела, то есть демонстрировали способность легко справиться с инфекцией и приобрести иммунитет.

Тем не менее, можно предположить, что в случае больших чисел и широкого охвата популяции клиническая картина будет близка к той, которую дает заражение другими коронавирусами, обнаруженными у кошачьих. В конце концов, с точки зрения своего состава и свойств SARS-2 ничего особенно оригинального из себя не представляет, хотя и грозит теперь обрушить мировую экономику.

Если такая «аппликация» справедлива, подавляющее большинство животных переживут заражение SARS-2 с незначительными симптомами, либо же вообще без симптомов. Но возможны и осложнения, вплоть до смертельных. В отличие от людей, у кошек страдают в основном не легкие, а желудочно-кишечный тракт. Другими словами, коронавирус может привести к острому панкреатиту и «сжечь» организм животного всего за несколько часов.

Признак беды – вздутие живота из-за скопления жидкости в брюшине. Особенно часто это происходит с котятами в возрасте 2-4 месяца – они по-настоящему уязвимы для коронавируса.

Хорошая новость заключается в том, что обратный процесс – заражение человека от кошки вирусологами и ветеринарами исключается: животные просто не выделяют SARS-2 в окружающую среду в достаточном количестве, а поедать кошачий помет вряд ли придет кому-нибудь в голову.

«Результаты указывают на то, что кошек нельзя исключать из сферы внимания при разработке мер противодействия коронавирусу, но они не являются серьезным фактором в распространении болезни», – резюмировал исследование на этот счет эпидемиолог Дирк Пфайфер из Городского университета Гонконга.

Практически советы вирусологов сводятся к тому, что заболевшим COVID-19 людям нужно по возможности ограничить контакт с их домашними кошками. В первую очередь, не гладить их (хотя это может быть непросто).

Основной смысл затеи Россельхознадзора – оценить степень распространения инфекции среди домашних животных. Ранее этим занималась лаборатория IDEXX в США, где протестировали сотни собак и кошек на SARS-2, но не получили ни одного положительного анализа.

Однако эпидемия – это тот случай, когда информации много не бывает. Прежде всего, необходимо выяснить, задержится ли SARS-2 в популяции кошачьи в связи с человеческими проблемами и сможет ли это повлиять на дорогие и ценные породы.