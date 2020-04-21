 

Власти Баварии объяснили отмену фестиваля «Октоберфест-2020»

21.04.2020, 10:48, Новости дня

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер подтвердил отмену знаменитого фестиваля пива «Октоберфест» в Мюнхене из-за распространения коронавируса нового типа.

«Мы живем в другие времена, а жить во время коронавируса означает жить осторожно. Пока нет вакцины, нужно быть особенно внимательными», – передает ТАСС слова Зедера на совместной пресс-конференции с обер-бургомистром города Дитером Райтером.

«Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Мы вместе решили, что «Октоберфест» в этом году не пройдет», – сообщил премьер Баварии.

Зедер указал на то, что в пивных палатках будет крайне сложно обеспечить соблюдение дистанции.

«Это все факторы, которые ведут к усилению распространения [вируса]. Мы знаем, как это тяжело. Многое тут еще имеет и экономическую подоплеку», – напомнил земельный премьер. «Сегодня для меня немного печальный день», – заметил со своей стороны Райтер.

Крупнейший праздник пива должен был пройти с 19 сентября по 4 октября текущего года.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Новый кроссовер Kia Sorento представили официально

11.02 / Экономика Великобритании показала нулевой рост в IV квартале

09.04 / Число заболевших COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек

11.02 / Минфин подготовил проект закона по выходу ЦБ из капитала Сбербанка

15.04 / Китай пытается предотвратить новую вспышку коронавируса на границе с Россией

07.04 / Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent

14.02 / Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

04.02 / Из Уханя вылетел первый самолет ВКС с россиянами

07.04 / Специалисты рассказали, как развивался мозг австралопитеков

30.03 / Борьба с коронавирусом: ограничения сродни временам мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска