День рождения королевы Елизаветы II: 15 интересных фактов

21.04.2020, 10:45, Разное

Несмотря на почтенный возраст, королева продолжает радовать нас своими выходами в свет, является неизменной героиней нашей рубрики “Стильные монархи”, дает ценные указания своим наследникам – принцу Чарльзу и Уильяму, а также невестке – Кейт Миддлтон. HELLO.RU поздравляет Елизавету II с днем рождения и вспоминает 15 интересных фактов об этой легендарной персоне.

P.S. Сегодня, 21 апреля 2020 года, Ее Величеству исполняется 94 года. Вашему вниманию – также материал с 90 интересными фактами о ней.

Елизавета II

1. Королева Елизавета родилась 21 апреля 1926 года. На момент появления на свет она была третьей в очереди на престол, тогда о ее будущем воздвижении на трон не могли даже подумать. Ее отец – Георг VI стал править после неожиданного для всех отречения от власти старшего брата – короля Эдуарда, таким образом Елизавета приблизилась к власти.

Королева Елизавета II с матерью Елизаветой I и отцом Георгом VI

В день смерти отца к 25-летней Елизавете подошла ее младшая сестра, принцесса Маргарет, и сказала: Это значит, что ты станешь королевой? Бедняжка!

2. Обучением Елизаветы занимался лично ее отец – король Георг VI. В числе ее учителей также значились вице-ректор Итона и архиепископ Кентерберийский.

С ранних лет Лилибет, как ее звали дома, была увлеченной и активной натурой. Ей очень нравилось изучать языки. Благодаря иностранным гувернанткам, она в детстве в совершенстве овладела французским. В 11 лет, еще будучи принцессой, Елизавета стала скаутом, а затем морским рэйнджером.

Елизавета II в форме скаута, 1942 год3. С детства королева очень любит животных. Она является заводчицей множества чистокровных скакунов, часто приходит посмотреть на соревнования по конному спорту, а также на скачки, в которых участвуют ее кони.

Елизавета II сидит на коне практически с самого рождения

Королева Елизавета II с принцем Филиппом на ипподромеТакже Елизавета II обожает собак. Ее любимая порода – вельш корги. Первого щенка ей подарил отец на день рождения, с тех пор у нее было больше 30 корги, каждый из которых является потомком ее первенца – Сюзи. Собаки живут с королевой в замке, путешествуют в лимузинах и живут в гостиницах.

Королева Елизавета II с собакой

4. Своего супруга – принца Филиппа – королева встретила в возрасте 8 лет. Сын греческого принца был вынужден бежать из родной страны в Англию в возрасте 1 года в коробке из-под апельсинов. Естественно, союз дочери с “обедневшим принцем” король Великобритании Георг VI не приветствовал. По слухам, Елизавета сама добилась расположения Филиппа, в которого была влюблена с ранних лет, а потом сделала ему предложение руки и сердца.

Елизавета и Филип на помолвке, 1947 год

5. О помолвке пара объявила в 1947 году. Свадьба принцессы Елизаветы и лейтенанта Филиппа Маунтбаттена состоялась 20 ноября 1947 года. На торжестве присутствовало 2000 приглашенных гостей. Свадебное платье сшил дизайнер Норман Хартнелл, а голову невесты украсила бриллиантовая тиара, которую подарила ей в детстве королева Мэри.

Свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа

После вступления в брак с принцессой Филипп не был помазан в короли. При восхождении супруги на престол он был первым, кто принес ей присягу со словами:

Я, Филипп, герцог Эдинбургский, стану вашим вассалом в болезни и здравии, буду служить Вам верой и правдой, с почетом и уважением, до самой смерти. Да поможет мне Бог.

С тех пор прошел уже 61 год, а Филипп по-прежнему всегда и везде находится рядом со своей королевой.

6. Елизавета II – главнокомандующая Вооруженными силами Англии. Она сама проводит все важные встречи с главами Содружества, а также посещает военные объекты во время своих визитов в другие страны. Она готовит сына, принца Чарльза, и внуков, Уильяма и Гарри, к политическим делам, однако принятие решений им пока не доверяет.

Королева Елизавета II с первенцем – принцем Чарльзом

7. Несмотря на стальной характер и талант к управлению государством, королева не забывает и о женственности. Яркие цвета платьев и костюмов, которые она предпочитает с самых молодых лет, выдают в ней творческую и озорную натуру.

Узнаваемый стиль, главными элементами которого являются монохромный костюм насыщенного цвета, шляпка в тон, черные туфли и сумочка, сформировался в самом начале ее правления. Сейчас, несмотря на солидный возраст, королева совсем не боится ярких цветов и по-прежнему не изменяет своим привычкам. Как сказал Карл Лагерфельд, для того, чтобы стать узнаваемой персоной, надо одеваться так, чтобы с вас легко было срисовать шарж. Королева Елизавета II вдохновляла на творчество как известных творцов, так и мультипликаторов.

Королева Елизавета II, 1986 год

8. Порядок окружает королеву во всем, поэтому неудивительно, что в гардеробной Елизаветы II все вещи имеют порядковый номер. Там же указывается место и время, в которое наряд был надет. Учитывая плотный рабочий график королевы, только так она может избежать “модных повторений”.

9. Рабочий день королевы расписан по минутам. В 7:30 ей приносят в постель поднос с серебряным чайником, кувшином с водой и молоком. В 10:00 она приступает к своим обязанностям и заканчивает работу около 23:00. С утра первым делом она просматривает ежедневные британские газеты и журнал о скачках The Racing Post.

Елизавета II, 2013 год

После этого из сотен писем подданных, пришедших за сутки, она выбирает несколько, которые читает, а затем диктует помощнику ответы на каждое из них. В первой половине дня королева назначает несколько встреч – с послами, епископами, судьями. Каждая занимает не более 15 минут. Вечером Елизавета II встречается с премьер-министром и знакомится с официальными бумагами. В конце дня она посещает выставки, концерты и другие мероприятия.

10. У королевы Елизаветы II очень большая семья: четверо детей, восемь внуков и трое правнуков. В то время, когда она не занята делами, она любит бывать дома с близкими.

Елизавета II с принцем Филиппом, тремя сыновьями и дочерью

Несколько недель в августе и сентябре она проводит в одиночестве. В эти дни для всех желающих открываются двери Букингемского дворца, а королева уезжает отдыхать в шотландский замок Балморал. Там она любит читать романы, отгадывать кроссворды и принимать ванну. Кстати, с последним времяпрепровождением у Елизаветы связана забавная привычка – королева никогда не принимает ванну без своей резиновой уточки.

Еще одно любимое развлечение королевы в выходные дни – “возня” с собаками. Поговаривают, что Елизавета очень любит самостоятельно вычесывать им шерсть и даже выискивать у них блох.

11. Королева – единственный житель Великобритании, который не имеет паспорта и прав. Однако это не мешает ей активно путешествовать и водить машину. Кстати, за руль она впервые села в 19 лет. Имея за спиной 67-летний стаж вождения, королева была замечена папарацци за рулем в 2012 году. В машине без сопровождения Елизавета II возвращалась из шотландской резиденции, где она охотилась на рябчиков.

Королева Елизавета II за рулем12. Во время путешествий вес багажа королевы может достигать нескольких тонн. Рекордная цифра была зафиксирована во время поездки Елизаветы II на совещание глав Содружества наций в 1953 году, – королева везла с собой 12 тонн одежды. Учитывая количество ее собак, которые везде путешествуют с ней, предметов ухода за ними также набралось на несколько тонн.

Елизавета II

13. Елизавета II имеет целый ряд тайных знаков. Например, если во время официальных мероприятий она кладет сумочку на стол, то для ее сопровождающих становится ясно, что королева желает покинуть встречу через 5 минут. Когда она начинает крутить кольцо на пальце или перекладывать сумку из одной руки в другую, это означает, что общение с собеседником ей наскучило.

Королева Елизавета II

14. Самые сложные времена в жизни королевы – 1992 и 2002 годы. В начале 90-х репутация монархии была под ударом из-за развода наследника королевы – принца Чарльза с принцессой Дианой. А в 2002 году королева потеряла сразу двух любимых людей – сестру Маргарет и мать Елизавету I.

Королева Елизавета II с принцессой Дианой

15. Несмотря на то, что 88 лет королеве исполняется именно сегодня, отмечать это событие в национальном масштабе будут лишь летом. По традиции, складывавшейся годами, день рождения правящий монарх Великобритании празднует два раза: непосредственно в день торжества с близкими и родными и в одни из выходных июня. Именно летом проходят пышные празднества, люди выходят на улицы, чтобы отметить еще один год жизни и правления самой популярной монаршей персоны в мире.