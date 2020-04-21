Построенная за месяц московская больница начала прием пациентов

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21.04.2020, 10:42, Разное

В московском поселении Вороновское начался прием пациентов в инфекционной больнице, построенной всего за месяц для борьбы с коронавирусом COVID-19. Она вошла в состав городской клинической больницы №68, сообщает “Москва 24”.

В медучреждение уже поступили первые 20 человек. В общей сложности там могут находиться на лечении до 800 пациентов. Численность персонала составляет 500 человек, но штат планируют расширить. Особенность больницы заключается в том, что каждую койку можно переоборудовать под реанимационную и подключить пациента к аппарату ИВЛ.



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