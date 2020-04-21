Трое выздоровели: в Москве нашли способ избежать тяжелых осложнений при коронавирусе

21.04.2020, 10:42, Разное

Трое больных коронавирусом COVID-19 выздоровели в Москве после переливания донорской плазмы. Ее взяли у людей, справившихся с болезнью ранее, сообщает RT.

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что двое выздоровели спустя десять дней после процедур. Еще один человек был выписан через две недели после начала лечения. Ракова добавила, что пациенты, которым переливали плазму, переносят болезнь без тяжелых осложнений.