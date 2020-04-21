 

Новая Kia Optima получит улучшенную версию

21.04.2020, 10:40, Новости дня

Южнокорейская компания Kia официально представил новую версию седана Kia Optima, который оснащается новыми моторами и улучшенным дизайном.

В частности, выпускать автомобиль будут на заводе в Китае, откуда и наладят поставки на глобальный рынок. Вместе с тем новый седан отличается уникальной формой головной оптики, а также уменьшенной крышкой багажника. Кроме того, теперь боковые зеркала установлены непосредственно на дверях. Задние фонари также существенно модернизировали, тем самым соединив светодиодной линией.

Покупатели смогут приобрести новинку Kia Optima с 1,5-литровым турбированным двигателем, который выдает 176 л.с. мощности. Также указано, что новый седан поступит в более продвинутой модификации с 2-литровым бензиновым мотором, который выдает 190 л.с. мощности. Старт продаж обновленного седана начнется осенью нынешнего года.



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