 

Свет в конце тоннеля — NBC об энтузиазме американцев, переживших коронавирус

21.04.2020, 10:31, Новости дня

Облегчение, радость и готовность бороться за свою и чужие жизни — вот какие ощущения переполняют переживших COVID-19 американцев, передаёт NBC News. Как подчёркивается в сюжете канала, многие из них активно сотрудничают с исследователями, чтобы найти лекарство от заболевания, — и призывают это делать остальных.

Перед вами — победные моменты, которые передают настроение людей, переживших COVID-19.

ГАДИ ШВАРЦ, корреспондент NBC News: Как вы себя сейчас чувствуете?
 
ДЗИДРА ДЖУНИОР, пережила COVID-19: Сегодня мне и в самом деле лучше, чем было вчера. Помню, как сначала была полна энергии, а потом вдруг за пару дней эта энергия пропала.
Дзидра Джуниор хорошо знает, что такое переносить болезнь: она победила рак груди. Тем не менее, по её словам, COVID-19 — гораздо хуже.
 
ДЗИДРА ДЖУНИОР: По сравнению с этой штукой рак груди был просто пустяком.
 
ГАДИ ШВАРЦ: Да что вы?
 
ДЗИДРА ДЖУНИОР: Меня так напугала эта инфекция, что я стала думать, что умру. Ощущения были такие, что каждый день, отправляясь спать, я не знала, проснусь утром или нет. 
 
ГАДИ ШВАРЦ: Вы писали, что болезнь нанесла вам вред, который вы будете ощущать всю оставшуюся жизнь.
 
ДЗИДРА ДЖУНИОР: Я расстроена, потому что волновалась, я всё думала — так что же, это просто временное недомогание, может быть, я устала, мне только поспать нужно?
 
47-летнего Джона Пратцинакиса подключили к аппарату ИВЛ. Перед тем как ввести мужчину в искусственную кому, медработники спросили у него, ради чего он хочет жить.

 
ДЖОН ПРАТЦИНАКИС, пережил COVID-19: Я сразу же показал им свой телефон и сказал: «Вот, смотрите — мои три дочки и жена. Хочу увидеть их снова».
 
ДЖОН ПРАТЦИНАКИС: И вот меня перевели из больницы домой. Пошёл четвёртый день.
 
Сейчас Джон дома, с семьёй — и он каждый день делает упражнения в рамках курса физиотерапии.
 
ДЖОН ПРАТЦИНАКИС: Когда я понял, что всё-таки есть свет в конце тоннеля, я прямо вернулся к жизни.

 
ЖЕНА АРТУРА ЗАКА: Я чувствую вкус! И запах!
 
Те же, кто заразился «на передовой», теперь преисполнены чувства долга — и помогают победить вирус другим.
 
ДОКТОР АРТУР ЗАК, пережил COVID-2019: Я теперь ещё больше готов к тому, чтобы вести борьбу на работе и вызываться ухаживать за больными коронавирусной инфекцией, у которых она уже подтвердилась — ведь шансы на то, что мне станет хуже, меньше, чем на то, что его подхватит ещё не заразившийся человек.
 
Победившие коронавирус — как, например, Дайана Берендт — вдохновляются тем, что, вероятно, приобрели иммунитет к инфекции, а также могут помочь исследователям найти лекарство.
 
ДАЙНА БЕРЕНДТ, основатель Survivor Corps: Ваши кровь и плазма помогут разгадать тайну этого вируса, а на свете ничего мощнее этого нет.
 
Берендт даже создала в Facebook группу под названием Survivor Corps («Корпус выживших». — ИноТВ), которая уже успела стать источником ценных советов о том, как вести борьбу, для членов семей, друзей и даже исследователей.

 
ДАЙАНА БЕРЕНДТ: Я и в самом деле сейчас уже «по ту сторону» — я полностью излечилась. Вы сейчас видите лицо человека, победившего COVID-2019.
 
Гади Шварц, NBC News.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2020 года.



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