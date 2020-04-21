Африканские страны попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом

21.04.2020, 10:30, Новости дня

Ряд африканских государств обратились к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом, заявки рассматриваются с учетом остроты ситуации в каждой стране, сообщили в МИД.

«К Российской Федерации обратился ряд государств Африканского континента с просьбой об оказании им содействия в борьбе с COVID-19. Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, расходных материалах. Эти заявки тщательно изучаются и рассматриваются с учетом остроты ситуации в той или иной стране», – передает ТАСС сообщение дипведомства.

Там добавили, что коронавирус вызывает серьезную тревогу в странах Африки. На сегодняшний день показатели распространения коронавируса в Африке, за исключением Алжира, Египта, Марокко и ЮАР, относительно невысоки.

«Но данная проблема вызывает серьезную тревогу в странах континента. Сложная социально-экономическая ситуация во многих из них, высокая плотность населения, слабость местных систем здравоохранения, кризисы и конфликты, прозрачность границ и неконтролируемая миграция могут спровоцировать резкий рост заболеваемости с самыми непредсказуемыми последствиями», – заявили в МИД.

В частности, как пояснили в дипведомстве, пандемия может сказаться на возможностях реализации масштабных задач по преодолению бедности, обеспечению устойчивого развития, осуществлению интеграционных проектов, стоящих перед африканскими государствами.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.