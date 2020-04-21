На жителя ХМАО возбудили дело за взлом игровой приставки

21.04.2020, 10:30, Новости дня

Инженер из Нижневартовска за 2 тыс. рублей взломал игровую приставку Sony PlayStation 3 так, чтобы на ней можно было запускать пиратские копии видеоигр, за что против него возбуждено уголовное дело, информирует источник в силовых структурах региона.

«Сотрудниками полиции установлен инженер-технолог ООО «Крафт-Памп» Васильков В., который в декабре прошлого года за 2 тыс. рублей внес несанкционированные производителем изменения в программное обеспечение игровой консоли Sony PlayStation 3 с последующей установкой специального приложения, позволяющего обходить защиту приставки (REBUG TOOLBOX)», – сообщил источник URA.RU.

Как следует из материалов дела, мужчина осознавал, что правообладателем игровой консоли Sony PlayStation 3 является корпорация Sony Interactive Entertainment. Несмотря на это, программист все равно внес изменения в программное обеспечение приставки.

Уголовное дело возбуждено по ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), санкция по которой подразумевает наказание в виде реального тюремного срока.