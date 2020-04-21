 

На жителя ХМАО возбудили дело за взлом игровой приставки

21.04.2020, 10:30, Новости дня

Инженер из Нижневартовска за 2 тыс. рублей взломал игровую приставку Sony PlayStation 3 так, чтобы на ней можно было запускать пиратские копии видеоигр, за что против него возбуждено уголовное дело, информирует источник в силовых структурах региона.

«Сотрудниками полиции установлен инженер-технолог ООО «Крафт-Памп» Васильков В., который в декабре прошлого года за 2 тыс. рублей внес несанкционированные производителем изменения в программное обеспечение игровой консоли Sony PlayStation 3 с последующей установкой специального приложения, позволяющего обходить защиту приставки (REBUG TOOLBOX)», – сообщил источник URA.RU.

Как следует из материалов дела, мужчина осознавал, что правообладателем игровой консоли Sony PlayStation 3 является корпорация Sony Interactive Entertainment. Несмотря на это, программист все равно внес изменения в программное обеспечение приставки.

Уголовное дело возбуждено по ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), санкция по которой подразумевает наказание в виде реального тюремного срока. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / В мае истекает срок блокирования российских соцсетей. Для кого-то невозможность доступа к ним – персональная жертва войны. Но многим повезло намного меньше

10.03 / Путин назвал заявление Зеленского об освобождении Аушвица украинцами “чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой”

17.02 / “Мир”. Горбачева выпустила клип на трек “Мир”, снятый в заповеднике “Каменнная могила”. Видео

13.02 / Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей

18.02 / Видео: Как летать дешево и с комфортом

14.02 / Незаконно осужденный фигурант “дела Хизб ут-Тахрир” Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт – Денисова

19.03 / Актриса из «Игры престолов» заразилась коронавирусом

15.02 / Телеканал “Россия 1” использовал находящуюся в Ухане украинку, чтобы заявить, что Киев не эвакуирует своих – эфир “Шустер LIVE”

16.04 / Япония ввела режим ЧС на всей территории

17.02 / В одной из провинций Китая погасили вспышку коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска