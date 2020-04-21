Samsung создаст датчик изображения на 600 Мп для смартфонов

21.04.2020, 10:30, Разное

Специалисты южнокорейской корпорации Samsung могут создать датчик изображения для собственных смартфонов разрешением 600 Мп. Такое мнение высказал известный инсайдер Ice Universe.

Данный информатор неоднократно говорил, что у него имеются знакомые в отделении новых разработок фирмы Samsung, в связи с чем он первым опубликовал на просторах мировой Сети фотокадры флагманского смартфона Galaxy S20. На его счету также первые сведения о мобильном аппарате Vivo Nex 3, который обладает экраном-водопадом.

На этот раз блогер Ice Univerce пояснил об очередных технологических проектах популярного южнокорейского бренда. В частности, инженеры корпорации намерены сконструировать высококачественные датчики изображения для смартфонов. В частности, Samsung в предстоящем времени презентует сенсоры разрешением 600 Мп, которые «превзойдут возможности глаза человека». После модуля разрешением 108 Мп инсайдеры надеются на выпуск датчика на 192 Мп. Такая модель может появиться на рынке уже в конце нынешнего года.

Ранее сообщалось о намерении Samsung выпустить более современную модификацию гаджета Galaxy Z Flip. Новинка получит поддержку сети пятого поколения, 8/256 Гб памяти, аккумулятор на 3300 мАч, фронтальную камеру на 10 Мп и двойную с парой датчиков на 12 Мп. Указан также процессор Qualcomm Snapdragon 865 и его модификация 855+.