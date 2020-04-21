Ким Чен Ын перенес операцию и находится “в серьезной опасности” – СМИ

21.04.2020, 10:20, Новости дня

Лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию и сейчас находится в “серьезной опасности”. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на официального представителя властей США.

Такие данные якобы получены от американской разведки.

После того, как северокорейский лидер пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена, возникли вопросы о его здоровье. За четыре дня до мероприятия он еще присутствовал на заседании правительства.

Южнокорейское издание Daily NK, которое отслеживает ситуацию в КНДР, написало, что Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце, а сейчас восстанавливается на вилле за пределами Пхеньяна.

Собеседник издания отметил, что ухудшение состояние Ким Чен Ына было связано в том числе с ожирением, курением и переутомлением.