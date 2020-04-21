 

Лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжаются, к тушению привлечены более 3 тыс. человек

21.04.2020, 10:20, Новости дня

В Житомирской области и в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области продолжаются лесные пожары, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром 21 апреля.

По состоянию на 8.00 на территории двух лесных хозяйств в Овручском районе Житомирской области наблюдаются отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины. 

Спасатели сообщили, что остается один не локализованный очаг горения вблизи сел Желудевка и Журба, пожар на территории Словечанского лесного хозяйства пожарным удалось локализовать.

К тушению привлечены 1690 человек и 155 единиц техники.

В Чернобыльской зоне отчуждения пожары продолжаются на территории пяти лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию четырех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников – в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и на участке между селами Рудьки и Буряковка, отметили в ГСЧС.

Пожар в Киевской области тушат 1359 человек и 340 единиц техники, в том числе три вертолета. 

“Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос”, – отметили в пресс-службе. 

В ГСЧС заверили, что угрозы объекту “Укрытие”, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет и что радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

Лесной пожар на территории Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается с начала апреля, в Овручском районе Житомирской области – с середины апреля. 

По данным Государственной экологической инспекции, пожар в Киевской области вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу). Огонь в Житомирской области, как предположили в Госагентстве лесных ресурсов, возник из-за обрыва высоковольтных линий во время урагана или поджога сухостоя.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомстве создана специальная группа по противодействию поджогам, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в лесу. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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