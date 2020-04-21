 

В Нью-Йорке суточные потери от коронавируса упали до минимума за три недели

21.04.2020, 10:20, Новости дня

В течение 20 апреля в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 478 связанных с COVID-19 смертей. Как сообщает Reuters, об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, это минимальные суточные потери за последние три недели. Куомо добавил, что снижаться продолжает и число новых госпитализаций.

Губернатор заявил, что данные свидетельствуют о том, что штат Нью-Йорк прошел “худшую стадию эпидемии” и находится на пути стабилизации ситуации.

Всего в Нью-Йорке с начала эпидемии подтверждено 248 тыс. случаев заражения, почти 19 тыс. пациентов скончались. На штат приходится около трети всех подтвержденных случаев заболевания в США и почти половина летальных исходов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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