 

Вратарь “Спартака” Ребров стал донором

21.04.2020, 10:18, Новости дня

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров стал донором. Футболист сдал кровь для нужд Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

"Я нарушил режим самоизоляции по уважительной причине. Благодаря клубному фонду "Спартак — детям" я поехал в центр Бакулева, чтобы сдать кровь. Из-за карантина в стране наблюдается дефицит донорской крови, поэтому я решил помочь людям", — написал Артем на своей странице в социальной сети.

Артем Ребров выступает за "Спартак" с 2010 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер сыграл один матч в чемпионате страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Обвиненного в убийстве прабабушки «из жалости» красноярца оправдали

17.03 / В Кремле опровергли подготовку обращения Путина к нации

15.04 / На станциях метро Москвы образовались очереди

16.04 / Путин объявил о переносе парада Победы на неопределенный срок

20.04 / С космодрома Восточный будут осуществлять запуски в стратосферу

05.02 / Авианосец «Шарль де Голль» подошел к Сирии на расстояние удара

15.04 / Иностранец избил двух подростков в Подмосковье

02.02 / Названы «экзистенциальные угрозы» США

25.02 / На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

27.02 / Грузинских мужчин призвали отказаться от привычки целоваться друг с другом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска