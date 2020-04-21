Вратарь “Спартака” Ребров стал донором

21.04.2020, 10:18, Новости дня

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров стал донором. Футболист сдал кровь для нужд Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

"Я нарушил режим самоизоляции по уважительной причине. Благодаря клубному фонду "Спартак — детям" я поехал в центр Бакулева, чтобы сдать кровь. Из-за карантина в стране наблюдается дефицит донорской крови, поэтому я решил помочь людям", — написал Артем на своей странице в социальной сети.

Артем Ребров выступает за "Спартак" с 2010 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер сыграл один матч в чемпионате страны.