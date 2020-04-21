Обзор смартфона Huawei P40 Lite: “младший брат” флагмана

21.04.2020, 10:18, Новости дня

Этот эффектный смартфон, включенный во флагманское семейство, может похвастаться довольно емким аккумулятором, дополненным быстрой 40-ваттной зарядкой. Стоит также отметить мощный процессор, IPS-экран типа FullView, тыловую квадрокамеру с основным 48-мегапиксельным сенсором, удобное расположение быстрого дактилоскопического сканера, наличие NFC и 3,5-мм аудио-коннектора, причем все это – по вполне адекватной цене. Основные плюсы и минусы Huawei P40 Lite выяснили Вести.Hi-tech.

За неделю до ожидаемого объявления P40 Series компания Huawei по-тихому представила в Европе первого участника новой флагманской линейки – Huawei P40 Lite, которому, судя уже по названию, отвели роль облегченной и доступной модели. Впрочем, анонсировать оказалось особо нечего, поскольку характеристики двойников этого смартфона, скрывавшихся под другими именами, были хорошо известны. Так, один его “близнец”, в Китае, звался Huawei Nova 6 SE (декабрь 2019). Другого в странах Юго-Восточной Азии именовали Huawei Nova 7i (январь 2020). Хотя родственные связи Huawei P40 Lite с флагманским семейством просматривались довольно туманно, кое-какие общие “гены” при желании, конечно, можно было найти. Кстати, одновременно с Huawei P40 Lite появился еще и упрощенный вариант этого доступного флагмана – Huawei P40 Lite E.

Обзор Huawei P40 Lite: технические характеристики

Модель: JNY-LX1

ОС: Android 10 (AOSP + HMS) с оболочкой EMUI 10.0.1

Процессор: 7 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 810 (2 ядра ARM Cortex-A76, 2,27 ГГц + 6 ядра ARM Cortex-A55, 1,88 ГГц)

Графическая подсистема: ARM Mali-G52 MP6

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ, UFS 2.1, комбинированный слот для карт памяти Nano Memory (до 256 ГБ)

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB Type-C (USB 2.0, OTG), 3,5-мм аудио-коннектор, NFC

Экран: емкостной, сенсорный, LTPS IPS, диагональ 6,4 дюйма, разрешение 2310х1080 точек, плотность пикселей на дюйм 398 ppi

Тыловой фото-модуль: основная камера – 48 МП (оптический размер 1/2 дюйма, пиксель 0,8 мкм ->1,6 мкм), широкоугольный объектив (ЭФР 26 мм, f/1.8, фазовый автофокус); вспомогательная камера – 2 МП, светосила объектива f/2.4; суперширокоугольная камера – 8 МП, объектив (апертура f/2.4, угол обзора 120 градусов, ЭФР 17 мм); макро-камера – 2 МП (оптический размер 1/5 дюйма, пиксель 1,75 мкм), объектив (ЭФР 27 мм, апертура f/2.4), дистанция фокусировки 4 см; светодиодная вспышка, видео [email protected] fps

Фронтальная камера – 16 МП (оптический размер 1/3.1 дюйма, пиксель 1,0 мкм), широкоугольный объектив (апертура f/2.0), видео [email protected] fps

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE-FDD …b3, …b7, … b20, LTE-TDD b38, b39, b40, b41

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/Nano Memory

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/QZSS/Galileo, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, цифровой компас, освещенности и приближения, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 4 200 мА*ч, 40-ваттный адаптер быстрой зарядки SuperCharge

Цвета: полночный черный, ярко-зеленый

Габариты: 159,2х76,3х8,7 мм

Вес: 183 г

Обзор Huawei P40 Lite: дизайн, эргономика

Сохранив защитное стекло только для экрана, рамке и задней панели P40 Lite оставили банальный пластик, хотя на первый взгляд этого сразу и не скажешь. К тому же ярко-зеленая расцветка выглядит столь свежо и празднично, что просто отвлекает от всего остального. По итогам непродолжительного тестирования сложно делать вывод, насколько долго экстерьер смартфона будет радовать глаз отсутствием царапин и потертостей, если не воспользоваться чехлом. Кстати, для нового смартфона, помимо зеленого, в РФ предлагается еще и строгий черный окрас, а вот девайсов в цвете “розовая сакура” нам, увы, не досталось.

В целом, во внешности облегченного флагмана нет ничего необычного – закругленные грани, не впивающиеся в ладонь, тонкие рамки по бокам “высокого” экрана, ну и нарядный задник, умело имитирующий стекло, где также мгновенно появляются многочисленные отпечатки пальцев.

Общая сертификация корпуса по IPхх на защиту от пыли и влаги у P40 Lite не предусмотрена. При габаритных размерах 159,2 х 76,3 х 8,7 мм вес смартфона составляет 183 г, что легко объясняется встроенной батареей повышенной емкости на 4 200 мА*ч.

В левом верхнем углу экрана предусмотрели круглый вырез для фронтальной камеры. Небольшую декоративную решетку “разговорного” динамика поместили встык между лицевой панелью и верхним торцом. Три наэкранных сенсорных кнопки управления в настройках легко дополнить четвертой, а можно вообще заменить жестами.

На правое ребро вынесли качельку регулировки громкости и кнопку питания/блокировки. Последнюю поместили в заметное углубление, совместив ее с дактилоскопическим сканером.

Кажется, это наилучшее место на корпусе для расположения контактной площадки. В отличие, например, от задней панели, тут уж никак не попадешь пальцем в один из объективов камер.

Закрытый слот с лотком для модулей идентификации абонента (nanoSIM), где место второго из них может занять карта памяти проприетарного формата Huawei NM (Nano Memory), поместили на левом ребре.

Разъем USB Type-C (USB 2.0) на нижнем торце корпуса оказался в окружении декоративной решетки “мультимедийного” динамика, отверстия для “разговорного” микрофона и 3,5-мм аудио-коннектора.

На верхнем торце находится отверстие под дополнительный микрофон.

Тыловой фотомодуль вынесли в верхнюю левую часть задней панели. На квадратном островном выступе со скругленными углами собрали четыре объектива камер и светодиодную вспышку. В пояснительной надписи указана апертура и ЭФР для 48-мегапиксельного объектива с асферичными линзами: AI Quad Camera, 48M 1:1.8/26 ASPH.

Из текста в нижней части задней панели, не избежавшей логотипа производителя, можно узнать номер модели и страну производства.

Глянец задней панели смартфона все-таки иной раз заставляет задуматься о приобретении клип-кейса.

Обзор Huawei P40 Lite: экран

Смартфон P40 Lite получил 6,4-дюймовый LTPS IPS-экран типа FullView с круглым отверстием в левом верхнем углу под селфи-камеру. При максимальном разрешении FHD+ (2310х1080 точек) плотность пикселей на дюйм составляет примерно 398 ppi. Сама матрица изготовлена по технологии LTPS IPS, которая, как известно, позволяет добиться более широких углов обзора, лучшей цветовой палитры, меньшего энергопотребления и времени отклика.

На вкладке “Цветовой режим и температура” с графическим кругом и тремя пресетами (“По умолчанию”, “Тепло”, “Холодно”) выбирается нужная цветовая температура. Для цветовой гаммы здесь предусмотрено две опции -“Яркие” и “Обычные”. Подсветку экрана предлагается регулировать вручную или воспользоваться опцией “Авто”. Режим защиты зрения призван уменьшить нагрузку на глаза при недостатке освещения. Он активируется принудительно или по расписанию. При этом интенсивность синего фильтра (“цветовая температура”) регулируется в диапазоне “тепло-холодно” самостоятельно.

В “Других настройках экрана” предусмотрена опция, позволяющая скрыть круглый вырез под селфи-камеру затемнением пустых областей в верхней части дисплея. Технология мультитач дает возможность распознать не менее десяти одновременных нажатий на емкостном экране, что подтверждают результаты программ AntTuTu Tester. Разрешение экрана FHD+ (2310×1080 точек) легко поменять на более низкое – HD+ (1540×720 точек), при этом выбор опции “Умное разрешение” положительно сказывается на энергосбережении.

В комплект с P40 Lite должна входить защитная пленка с олеофобным покрытием. Не стоит пренебрегать этой “мелочью” для экрана.

Обзор Huawei P40 Lite: камеры

Тыловому фотомодулю P40 Lite достался квартет камер, дополненный светодиодной вспышкой.

У основной 48-мегапиксельной камеры объектив c фазовым автофокусом получил апертуру f/1.8. Съемка на эту камеру в оригинальном, 48-МП разрешении рекомендуется только при хорошем освещении. В обычном режиме, когда четыре пикселя объединяются в один, получаются 12-мегапиксельные (4000х3000 точек) изображения.

При портретной съемке созданию эффекта боке способствует вспомогательная 2-мегапиксельная DoF-камера, которая занята в составлении карты глубин резкости и довольствуется объективом со светосилой f/2.4.

А вот 8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольным объективом (угол обзора 120 градусов) предназначена большей частью для съемки пейзажей, панорам и общих видов. По данным производителя, ЭФР 17 мм позволяет ей захватывать на 140% больше пространства. А вот светосилы оптики (апертура f/2.4) при слабом освещении бывает явно недостаточно.

Для макросъемки выделили еще одну камеру с 2-мегапиксельным сенсором, объективом с той же апертурой f/2.4 и минимальной дистанцией фокусировки 4 см.

Для фронтального фото-модуля остановились на камере с 16-мегапиксельным датчиком и светосильным объективом (апертура f/2.0).

Пиктограммы в верхней части экрана приложения “Камера” позволяют активировать ИИ-функции, определиться со вспышкой, перейти к фильтрам или настройкам. В нижней части видоискателя находятся значки основных режимов, выбираемых горизонтальными свайпами – “Режим AR”, “Ночь”, “Портрет”, “Фото”, “Видео” и “Еще” (к дополнительным режимам), среди которых “Профи” (PRO), HDR, “Диафрагма”, “Супермакро” и другие. Для выбора между основной камерой и “шириком” на видоискателе предусмотрены иконки “1х” и “Шире”. Масштабировать изображение цифровым зумом можно до шести раз. В режиме “Фото” точки замера экспозиции и фокусировки могут быть разными. Яркость изображения меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом со “скрепкой” фокусировки. С помощью “Фильтра” можно наложить на изображение один из восьми доступных эффектов (включая “Валенсия”, “Ностальгия”, “Рассвет” и т.п.)

В профессиональном фоторежиме предусмотрена ручная регулировка таких параметров, как способ замера экспозиции, значение ISO, выдержка, ступень экспокоррекции, метод фокусировки, а также баланс белого. В портретном режиме предлагается воспользоваться не только “бьютификаторами”, но и эффектами. Значения виртуальной диафрагмы варьируется от 0,95 до 16.

В “Ночи”, когда можно снимать без штатива, допускаются самостоятельные изменения выдержки и светочувствительности. Этот режим доступен, кстати, и на фронтальной камере.

Съемка видео для обоих фото-модулей ограничена качеством FHD (1920х1080 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. Стабилизация отсутствует. Совместимость полученных записей обеспечивает стандартный кодек H.264/AVC, а уменьшение размера файла – H.265/HEVC (требуемое выбирается в настройках). Таким образом, весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC или HEVC – видео, AAC – звук). Суперзамедленная в 16 раз съемка видео (480 fps) доступна только в HD-разрешении.

Примеры фото с тылового квартете камер можно посмотреть здесь.

Обзор Huawei P40 Lite: звук

Достаточно громкий “мультимедийный” динамик на нижнем торце корпуса, увы, не готов организовать стереопару с “разговорным”. Для проводных наушников в смартфоне припасли фирменные алгоритмы Huawei Histen. К счастью, 3,5-мм коннектор на корпусе имеется, да и в комплект входит, не бог весть какая, но все-таки аудио-гарнитура.

Наряду с имитацией глубокого объемного 3D-звучания (“близкое”, “фронтальное”, “объемное”, “максимальное”), рекомендуются также естественный и обычный режимы. В последнем случае появляется не только доступ к 10-полосному эквалайзеру с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой, но также возможность отметить тип подключаемого аудио-аксессуара.

Для беспроводных Bluetooth-наушников в числе доступных кодеков – SBC, AAC, HWA (LHDC) – отсутствуют все варианты aptX. С помощью предустановленного приложения “Музыка” можно воспроизводить треки высокого качества, например, из FLAC- или WAV-файлов. Приложение “Диктофон” регистрирует записи, на которых можно ставить метки, в файлах формата M4A (AAC LC).

Обзор Huawei P40 Lite: начинка, производительность

Для P40 Lite выбрали мобильную платформу собственного производства – HiSilicon Kirin 810. Этот “почти флагманский” чип, призванный конкурировать с Qualcomm Snapdragon 710, производится по 7-нм технологическому процессу. У Kirin 810 восемь ядер, два из которых используют высокопроизводительную архитектуру ARM Cortex-A76 (2,26 ГГц), а остальные шесть – экономичные ARM Cortex-A55 (1,88 ГГц). Как утверждают в Huawei, это позволяет Kirin 810 немного обойти Snapdragon 710 по производительности. Графический ускоритель ARM Mali-G52 MP6 обеспечивает прирост мощности более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным сопроцессором в Kirin 710. Реализованный на чипе нейропроцессор выполнен по архитектуре Da Vinci. Базовую конфигурацию смартфона дополняют 6 ГБ оперативной памяти [email protected] МГц.

Тестирование Huawei P40 Lite. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Huawei P40 Lite. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Huawei P40 Lite. Результаты в бенчмарке 3DMark

С современными играми P40 Lite справляется довольно неплохо, причем большей частью на максимальных настройках.

С премиальными “собратьями” по семейству P40 Lite роднит, например, использование карт памяти проприетарного формата Nano Memory (NM). Только с помощью них встроенное хранилище объемом 128 ГБ на базе памяти UFS 2.1 можно расширить еще на 256 Гбайт. Заметим, что в этом случае NM-карта занимает место второго модуля идентификации абонента формата nanoSIM. В свою очередь технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону еще и USB-флэшки.

Один радиоканал позволяет работать попеременно двум модулям идентификации абонента в формате nanoSIM в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Среди частотных диапазонов FDD-LTE присутствуют традиционные для РФ b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). По неофициальной информации, для смартфона определена категория мобильного терминала – LTE Cat.12 (DL), позволяющая в сетях 4G достигать скоростей до 600 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций также включает интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.0.

Интерфейс NFC, помимо связи между устройствами, в тандеме с соответствующим приложением поможет узнать, например, баланс транспортной карты “Тройка”. Кроме того, на смартфоне уже предустановлено приложение “Кошелек” от петербургской технологической компании CardsMobile. Российские разработчики договорились с десятками известных банков, а также с платежной системой MasterCard, которая поддержала бесконтактные платежи в “Кошельке” для устройств Huawei.

В определении точного местоположения и навигации помогут несколько спутниковых систем – GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям служит режим A-GPS.

Обзор Huawei P40 Lite: автономность

В числе общих достоинств с другими членами флагманского семейства у P40 Lite в первую очередь стоит отметить встроенную литий-полимерную батарею емкостью в 4 200 мА*ч. Она такая же, как и в P40 Pro (наш обзор здесь), да и мощность адаптера проводной зарядки SuperCharge, сертифицированной TV Rheinland, составляет все те же 40 Вт.

При этом за полчаса уровень заряда достигает 70%. На заполнение имеющейся емкости “под горлышко” потребуется около часа. Напомним, что кабель надо использовать 5-амперный, с фиолетовым пластиковым изолятором в разъеме. Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8,7% (в течение 5 часов).

В разделе “Батарея” предлагается настроить подходящий режим энергосбережения, включая “Ультра”, управлять запуском приложений в фоновом режиме, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления и т.п.

Обзор Huawei P40 Lite: особенности программного обеспечения

Учитывая отсутствие на смартфоне мобильных сервисов GMS, для начала стоит внимательно ознакомиться с подробным руководством по установке приложений, которое опубликовано на официальном сайте Huawei.

Смартфон P40 Lite работает под управлением операционной системы Android 10 (Q), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой EMUI 10, мало отличающейся от лончера, например, на том же флагмане P40 Pro. Заметим, что на вкладке “Стиль рабочего экрана” можно переключиться между обычным стилем, когда все ярлыки программ собраны на рабочих столах, и стилем с отдельным меню (экраном) приложений.

Виртуальную панель или жесты, которые предлагается использовать для управления смартфоном, при желании можно дополнить кнопкой навигации. Любую из четырех комбинаций значков виртуальной панели (“Назад”, “Домой”, “Недавние приложения”, а также “Вызов панели уведомлений и быстрых настроек”) очень легко скрыть.

В разделе “Специальные возможности” довольно просто активировать режим для управления смартфоном одной рукой. Там же, на вкладке “Быстрый доступ и жесты”, предлагаются полезные опции, включая мгновенную съемку, съемку скриншота, активацию экрана, выключение звука и снижение громкости.

Еще раз отметим, что контактную площадку дактилоскопического сканера совместили с кнопкой включения/блокировки, что показалось очень удобным. Да и сам сканер порадовал, поскольку отличался высокой скоростью работы, практически без ложных срабатываний. Зарегистрированные отпечатки пальцев пригодятся также для доступа к личным папкам и приложениям. Впрочем, в любом случае усилия дактилоскопического сканера стоит дополнить распознаванием лица.

При распознавании лица с помощью селфи-камеры рекомендуется включить опцию мгновенной разблокировки, чтоб обойтись без дополнительного свайпа по экрану. В заключение же дежурно добавим, что не стоит рассматривать биометрические методы защиты как панацею от несанкционированного доступа.

Обзор Huawei P40 Lite: покупка, выводы

Смартфон P40 Lite среднего класса, получивший эффектную внешность, входит во флагманское семейство P40 Series. С премиальными моделями его, в частности, роднит довольно емкий аккумулятор, дополненный быстрой 40-ваттной зарядкой. В числе прочих достоинств стоит отметить сравнительно мощный процессор, качественный IPS-экран типа FullView, тыловую квадрокамеру с основным 48-мегапиксельным сенсором, удобное расположение быстрого дактилоскопического сканера, наличие интерфейса NFC и 3,5-мм аудио-коннектора.

Расширение хранилища в P40 Lite выполняется только проприетарной картой памяти NM, причем предполагается ее альтернативная установка на место второй nanoSIM. Кроме того, нет поддержки Bluetooth-кодеков aptX. К отсутствию сервисов Google (GMS) на смартфонах Huawei/Honor приходится, увы, привыкать.

Для среднего ценового сегмента, к которому относится P40 Lite, стоимость его в российской рознице вполне адекватная – 19 999 рублей, причем в официальном магазине Huawei полагается еще и скидка в 2 тысячи рублей.

Заметим, что у конкурентов P40 Lite сервисы GMS в наличии. Наиболее серьезным из них выглядит 6,53-дюймовый Xiaomi Redmi Note 8 Pro (наш обзор здесь), который на момент тестирования в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ предлагали за 17 991 рубль. Он может противопоставить P40 Lite защиту корпуса по IP52, более емкий аккумулятор (4 500 мА*ч против 4 200 мА*ч) и 64-мегапиксельный сенсор в тыловом квартете камер. Процессор у него, кажется, слабее (12-нм Mediatek Helio G90T против 7-нм HiSilicon Kirin 810), да и зарядка точно медленнее (18 Вт против 40 Вт). За 19 990 рублей в онлайн-магазине Samsung найдется еще один соперник – 6,5-дюймовый Galaxy A51 (наш обзор здесь), правда, только в конфигурации 6 ГБ/64 ГБ, а вот для 6 ГБ/128 ГБ цена на него несколько выше – 22 990 рублей. Из явных преимуществ здесь, пожалуй, Super AMOLED-дисплей, а вот процессор (10-нм Exynos 9611) и зарядка (15 Вт) отстают по мощности.

Итоги обзора Huawei P40 Lite

Плюсы:

Эффектный экстерьер

Достаточно мощный процессор

Неплохой IPS-экран типа FullView

Тыловая квадрокамера с 48-мегапиксельным сенсором

Удобное расположение быстрого дактилоскопического сканера

Наличие NFC и 3,5-мм аудио-коннектора

Емкая батарея, дополненная 40-ваттной зарядкой

Адекватная цена

Минусы:

Расширение хранилища только проприетарными картами памяти NM (Nano Memory)

Альтернативная установка второй nanoSIM и карты памяти NM

Нет поддержки Bluetooth-кодеков aptX

Отсутствуют сервисы Google (GMS)

Текст:

Вести.Hi-tech