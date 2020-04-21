 

Алтайским учителям рекомендовано не ставить двойки в период карантина

21.04.2020, 10:18, Новости дня

Мораторий на двойки с 21 апреля объявляется в Алтайском крае, сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко. Глава ведомства считает, что в период дистанционного обучения учителя должны лояльно относиться к школьникам.

Дело в том, что при удаленной форме обучения ученикам приходится осваивать большой объем материала самостоятельно. Более того, рефераты, контрольные работы, презентации и тестовые задания никто не отменял. С такой нагрузкой справляются не все, в результате получают двойки.

Максим Костенко приводит пример: "Мы благодаря родителям, столкнулись с тем, что некоторые учителя решили объективно, с чувством "пролетарского" долга оценивать домашнее задание, которые выполняется в удаленном формате. И педагоги стали выставлять двойки за то, что ученик не справился".

Министр считает такой подход данном случае не целесообразным. В этой связи накануне на совещании с директорами было заявлено, что выставление двоек отменяется.

Вместе с тем, передает ГТРК "Алтай", мониторинг показывает, что успеваемость алтайских школьников на удаленке повысилась, по сравнению с очной формой обучения. Дети более ответственно подходят к обучению, также сказывается контроль и помощь родителей.

Отметим, что в крае за сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции. В Барнауле заболевших 53 человека – плюс четыре за сутки. Впервые коронавирус появился в Родинском районе. Заболевшие есть в 74 районах и городах края. На коронавирусную инфекцию в крае обследовано свыше 14 тысяч человек. Под медицинским наблюдением остаются свыше полутора тысяч.

Текст:

ГТРК "Алтай"



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