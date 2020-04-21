 

Генпрокуратура разоблачила популярный вид мошенничества на фоне коронавируса

21.04.2020, 10:16, Новости дня

Генпрокуратура потребовала заблокировать мошеннический сайт, где пользователей убеждают в якобы начисленных от имени ФСИН штрафах за нарушение режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На фейковом сайте мошенники указывали, что ФСИН «за нарушение режима самоизоляции начислила штраф в размере 2,5 тыс. рублей, передает РИА «Новости». 

Генпрокуратура приводит сообщение мошенников, сохраняя «авторский стиль»: «Согласно геолокации, Вами был нарушен режим самоизоляции, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф, согласно постановлению ФСИН № 168-322 от 10-04-2020 года в размере 2500 рублей. Оплатить штраф вы можете онлайн на нашем сайте. В случае неоплаты в течении 24 часов, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3 КоАП РФ».

Отмечается, что данный сайт не имеет никакого отношения к Федеральной службе исполнения наказаний. Генпрокуратура попросила Роскомнадзор заблокировать указанный ресурс.

«При этом взысканием штрафов по административным делам занимается не Федеральная служба исполнения наказаний, а Федеральная служба судебных приставов», – уточнили в ведомстве.

Ранее власти Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб, а также о новых способах мошенничества на фоне коронавируса: злоумышленники могут рассылать SMS с просьбой оплатить штраф или фейковые сообщения о выплатах.



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