В России началась сборка самых бюджетных Kia Seltos

21.04.2020, 10:09, Разное

На конвейере завода «Автодор» в Калининграде появилась базовая модификация Kia Seltos, оснащенная 1,6-литровым атмосферным мотора. Теперь российским автолюбителям доступна шестая комплектация модели с четырьмя силовыми установками и трансмиссиями на выбор, привод – передний или полный.

Наиболее бюджетные варианты Seltos появятся в РФ уже через 2 месяца. Транспортные средства получат 1,6-литровые моторы на 123 или 121 лошадиную силу. Силовые установки функционируют в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной АКПП. Версия с более мощным движком получит передний привод, второй вариант оснастят полным проводом. До этого на предприятии производили Kia Seltos с 150-сильным двигателем или с 1,6-литровым турбомотором на 177 лошадиных сил.

Цена всех модификаций кроссовера в Российской Федерации начинается от 1,12 миллиона рублей, самая топовая версия обойдется почти в 2 миллиона рублей: она получит 1,6-литровый T-GDI, роботизированную трансмиссию и AWD.