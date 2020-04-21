 

Сын Ксении Собчак Платон выразительно продекламировал выученное к 9 мая стихотворение

21.04.2020, 10:09, Разное

Ведущая и журналистка Ксения Собчак вместе с сыном Платоном начала готовиться к празднованию 9 мая. Недавно она продемонстрировала, как мальчик выразительно читает стихотворение, выученное к этому мероприятию.
Бывший кандидат на пост президента РФ и экс-ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак воспитывает трехлетнего сына Платона, которого она родила от актера Максима Виторгана. В настоящее время звездная мать и ее ребенок вместе готовятся к празднованию 9 мая. В связи с эпидемией коронавируса официальные торжества перенесли на более позднюю дату, но Платон готов поздравить ветеранов войны. На своей странице в социальной сети Instagram Ксения Собчак продемонстрировала, как сын читает выученный заранее стих.

Родители мальчика познакомились на митинге оппозиции в 2012 году, и через несколько месяцев они тайно сыграли свадьбу. В 2016 году у пары родился сын Платон. В прошедшем году супруги развелись, слухи о размолвке давно ходили в знаменитой паре. Ребенок в настоящее время проживает с матерью, но отец имеет право навещать его в свободное время. Ксения Собчак не подала на алименты, в устной форме сумев договориться с бывшим мужем.



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