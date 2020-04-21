Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

21.04.2020, 10:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

«Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений», – сообщается на сайте ЭИСИ.

В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Московскую область, где фиксируется увеличение количества тестирований на коронавирус до 7 тыс. в сутки, перепрофилированы медицинские учреждения, а также открыты дополнительные лаборатории, проводящих тестирование на коронавирус.

В Краснодарском крае организован резерв средств индивидуальной защиты – дополнительно закуплено 1,8 млн масок. Также там более 33 тыс. медработников прошли базовое обучение по коронавирусу.

В Ростовской области открылся моногоспиталь на 60 коек, в ближайшее время будет развернуто около 2700 коек для больных. Также регионе открытились два дополнительных центра диагностики коронавируса.

Отдельно эксперты выделили запуск производства клапанов для аппаратов ИВЛ в Кемеровской области. Также производство экспресс-теста на коронавирус в Новосибирской области, перепрофилирование работы 20 ателье под пошив многоразовых масок в Омской области и строительство многофункционального медицинского центра в Камчатском крае.

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» отмечена Ленинградская область, где «тотальной дезинфекции» подверглись территории, которые могли посещать зараженные.

В Нижегородской области стартовала работа системы лояльности за ответственное отношение к самоизоляции – нижегородцы стали получать бонусные баллы за ответственное отношение к самоизоляции. После окончания режима самоизоляции баллы можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий.

В Республике Саха (Якутия) усилен контроль за соблюдением режима изоляции. Также на территориях, где действует режим полной самоизоляции, возвращаются к работе медицинские организации с лицензией и специализированные магазинам в отдельно стоящих зданиях. В труднодоступных населенных пунктах уже восстановлена обычная деятельность предприятий.

Отдельно отмечаются яркие меры регионов: в Астраханской области запуск электронной платформы для получения пропусков на передвижение. В Курганской области ведение режима пропусков, возможность их получения через WhatsApp, Viber и сайт covid19.kurganobl.ru. В Челябинской тестирование работников самых контактных профессий. В Москве все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. В Свердловской области региональный акушерский мониторинг.

В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечен Ханты-Мансийский автономный округ, где организована передача медицинским работниками специальных держателей для масок, психологическая поддержка пенсионеров. В Республике Марий Эл организована помощь местным волонтерам, в Приморском крае дистанционное оформление 50 различных мер социальной поддержки.

Среди практик по «Мерам поддержки медицинского персонала» выделены: Нижегородская область, где медиков расселяют в гостиницах Нижнего Новгорода и других городов, а передвижение врачей обеспечивается силами муниципальных перевозчиков. В Кемеровской и Новгородской областях медикам, непосредственно работавшим с больным коронавирусом, будут выплачены региональные премии.

В разделе «Меры поддержки предприятий и их работников» отмечается Республика Башкортостан, где понижена ставка налога для предпринимателей, применяющих УСН, а также организовано получение «новыми» безработными максимальной выплаты по безработице. В Крыму отменена арендная плата за имущество в собственности региона для неработающих из-за коронавируса предприятий. В Мурманской области предусмотрена целевая субсидия на поддержку занятости, а также утвержден дополненный перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии.