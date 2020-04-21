 

Снова поймали на жульничестве: Huawei выдала съемку с зеркальной камеры за фото с P40 Pro

21.04.2020, 9:53, Разное

Китайская компания Huawei продемонстрировала снимки, якобы сделанные на камеру своего нового смартфона P40 Pro в рамках конкурса. Один из пользователей смог выяснить, что эти кадры ранее были сняты аппаратом Nikon.
По словам аналитиков, приблизительно один раз в год китайский бренд Huawei ловят на попытке выдать сделанные на зеркальные камеры фотографии за конечный итог съемки на собственные смартфоны. Недавно компания объявила проведение конкурса в целях распространения нового флагмана P40 Pro. Рекламировали смартфон при помощи видеоролика, задействовав впечатляющие изображения. По словам представителей бренда, эти кадры удалось сделать на смартфон Huawei P40 Pro.

Позже выяснилось, фотографии созданы с помощью зеркальной камеры, в частности, один из китайских юзеров заявил, что прежде уже видел их. Он два года назад занял вторую позицию в мероприятии iPhone Photography Awards с фото шестой версии смартфона американской корпорации Apple. В результате небольшого расследования пользователь понял, что показанные кадры на конкурсе Huawei в действительности были сделаны на «зеркалку» Nikon D850 стоимостью 3000 долларов. Изображения создал один из фотографов, ранее сотрудничавший с фирмой из КНР.



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