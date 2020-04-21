Борис Моисеев долго хранил их с Николаем Трубачом секрет

21.04.2020, 9:53, Разное

Николай Трубач слыл в отечественном шоу-бизнесе гомосексуалистом, особенно мнение о нетрадиционной ориентации укрепилось после исполнения в дуэте хита «Голубая луна». Борис Моисеев знал, что его партнер по сцене женат и даже обвенчался с возлюбленной, но хранил это в тайне.

В текущим году Трубач и его супруга отмечают серебряную свадьбу, их старшая дочь Виктория подарила отцу на 50-летие самый дорогой подарок – внука Льва, младшая учится в МГИМО. Однако во время становления карьеры певцу приходилось создавать вокруг себя ореол таинственности. Для привлечения аудитории продюсеры посоветовали звезде «прикинуться» геем.

Укреплению имиджа артиста с нетрадиционной сексуальной ориентацией способствовал дуэт с Моисеевым. Трубач написал «Голубую луну» именно по его заказу, однако отдельные партии певец вытянуть не мог, поэтому решили исполнять композицию совместно. Песня стала хитом, как и последующий «Щелкунчик» Кима Брейтбурга.

Песни высоко оценили люди нетрадиционной ориентацией, воспринимая исполнителей «за своих». Однако в шоу-тусовке знали, что Трубач женат, и его избранница беременна. Супруги даже повенчались, но сделали это тайно. Моисеев был обо всем осведомлен, но хранил это в тайне. Продюсер артиста Евгений Фрилянд настоял, чтобы информация о личной жизни подопечного не стала достоянием общественности.