Мнение: К вопросу о подвале в ГБР “Бэтмен”

21.04.2020, 9:50, Разное

Некоторые читатели просят прокомментировать последнее видео Егора Иванова https://www.youtube.com/watch?v=gsWRPJVk_LE&t=3146s, где затрагивался вопрос ГБР "Бэтмен".

Фабула там простая – у Тубуса возник спор с неким "Лукичом", которого подозревают в том, что это бывший ополченец с позывным "ЛуишФиго" (про то, что он скрывается в Магадане, писали еще в январе 2015 года http://magspace.ru/blog/269428.html), который служил у Беднова в 2014 году (и который был одиним из обвиняемых в злоупотреблениях на подвале), ну и собственно поднимаются уже известные обвинения озвученные Генпрокуратурой ЛНР после убийства Беднова, которого имел удовольствие знать лично. Так как по фактуре в видео Тубуса лично для меня ничего принципиально нового нет, то просто отсылаю к материалу 2015 года, где разбирал этот вопрос https://colonelcassad.livejournal.com/1972757.html (к сожалению, за 5 лет не все фотографии сохранились)

Из того, что произошло после 2015 года стоит отметить, что некоторые лица из руководства Геншашлычной при Плотницком (которых связывали с делами Беднова и Мозгового) были арестованы в 2017 году, в том числе и за фальсификацию "государственного переворота в ЛНР" в 2016-м году https://colonelcassad.livejournal.com/3800690.html, в ходе которого в тюремной камере был убит премьер-министр ЛНР Цыпкалов (это стыдливо назвали "самоубийством"), незаконно задержан полковник Киселев, (позывной "Коммунист") который в 2015-2016 году был основным спикером УНМ ЛНР, а экс-глава Народного Совета ЛНР Карякин был вынужден бежать в Ростов.

Во время раскрытия фейкового "госпереворота", Генпрокуратуру ЛНР образца 2014-2017 года прямо обвиняли в соучастии деятельности Плотницкого https://colonelcassad.livejournal.com/3829354.htm И так далее, кому интересно, просто поинтересуйтесь биографиями Исмаилова, Рахно, Горенко, Подоброго и других героев генпрокуратуры ЛНР в период 2014-2017 годов. Вот например письмо жены бывшего Генпрокурора ЛНР Подоброго, которое публиковал у себя по просьбе его жены, когда он сидел на подвале https://tgstat.ru/channel/@boris_rozhin/6034 Это для понимания специфики прокурорской работы в ЛНР. В общем, касательно обвинений со стороны Генпрокуратуры ЛНР, стоит учитываеть ее бэкграунд и специфику того периода "государственного строительства" в ЛНР.

В остальном же, если есть конкретная фактура по криминалу, то ее конечно надо расследовать и передавать в суд, так как еще по 2014 году было хорошо известно, что пока одни воевали на фронте и проливали кровь, иные деятели занимались мародерством или убийствами (как это было с бандой в Брянке, которая убивала местных коммерсов и сбрасывала трупы в шахту, пока ее не накрыли) или вывозили дорогие иномарки в Ростов или Днепропетровск (история элитных автосалонов Донбасса еще ждет своих пытливых исследователей). Можно вспомнить банды чеченов, которых специально обученные люди "понулили" весной 2015 года, после чего кривая особо тяжких пошла вниз. Причины этого вполне понятны. Большую часть 2014-го года государство на территории ДНР и ЛНР фактически отсутствовало. Новороссию летом начали "замораживать" (что позднее привело к "безальтернативному Минску"), а ЛНР и ДНР как государственные структуры существовали за пределами ополчения скорее виртуально, не имея полноценного государственного аппарата, который либо отсутствовал, либо был набит бывшими и действующими украинскими чиновниками. Строить республики по серьезному начали лишь с октября-ноября 2014 года (примерно тогда же, когда после переговоров в Милане стало понятно, что Холодная война РФ с Западом это надолго и соскочить с этой темы уже не получится). Тогда же началось формирование 1-го и 2-го АК, которые пришли на смену отрядам ополчения, которые были в основном интегрированы в свежесозданные армейские или силовые структуры.

Новых законов ДНР и ЛНР еще не было, старые законы Украины уже не действовали. Фактически, на местах царила чрезвычайщина, когда правовые вопросы фактически попадали на откуп к отдельным командирам ополчения, которые сами решали как например поступать с мародерами (например, расстреливать, сажать на подвал или отправлять копать окопы) и другими сомнительными личностями, которых захватил водоворот Донбасской революции. И это уже отдельная тема, где можно вспомнить казачьи плетки для поддержания нравственности, угольные войны Козицына с Плотницким (с несколькими десятками убитых), историю с подвалом в Донецке, когда аресту причастных препятствовали путем угроз "применить Грады" и т.д. и т.п.

Касательно подвала Беднова, уверен, что если бы Беднов прогнулся под Плотницкого и полностью встроился (а не фрондировал на должности в 4-й бригаде), то вполне мог дожить и до сегодняшнего дня (возможно, в России, как некоторые другие) и его подвал никого бы не заинтересовал (как не интересуют сейчас никого многие другие "подвалы" существовавшие тогда на Донбассе). Но так как ситуация зашла далеко и Беднова убили (за убийство граждан РФ его сопровождавших никто так ответственности и не понес, хотя официально Генпрокуратура ЛНР взяла эту ответственность на себя), то и возникла необходимость вытащить тему подвала, чтобы оправдать бессудное убийство. Убийцам Беднова ничего хорошего пожелать не могу.

Относительно злоупотреблений на подвале, не имею ничего против объективного расследования и наказания реально причастных.