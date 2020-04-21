 

Избившего подростка и угрожавшего его родителям мужчину задержали в Подмосковье

21.04.2020, 9:48, Новости дня

Полицейские задержали жителя Клина, который избил подростка, угрожал ему и его родителям ножом, а затем разбил битой фонарь и окно в жилом доме, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел возле одного из домов на улице 60 лет Комсомола. Злоумышленник избил 15-летнего подростка, а затем ножом начал угрожать ему и его родителям.

После нападавший грубо выражался нецензурной бранью, бейсбольной битой разбил подъездный фонарь и стеклопакет между первым и вторым этажами многоэтажного дома. Пострадавшие обратились в полицию и в больницу для оказания медицинской помощи.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что подозреваемый после совершения противоправных деяний забаррикадировался в своей квартире. Переговоры с мужчиной результатов не дали, в связи с чем было принято решение срезать замок входной двери. В результате мероприятий нарушитель был обезврежен и задержан сотрудниками полиции», – передает ТАСС слова Петровой.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям 116 («Побои»), 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), 213 («Хулиганство»), 214 («Вандализм») УК РФ, он арестован.



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