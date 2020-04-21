США впервые за 12 лет решили назначить посла в Беларусь

21.04.2020, 9:32, Новости дня

Президент Трамп номинировал Джули Фишер на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь, сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление Белого дома.

Сейчас Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше она была заместителем главы миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России и Грузии.

Джули Фишер получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины. Она владеет русским, французским и грузинским языками.

Теперь ее кандидатура должна быть одобрена профильным комитетом Сената. В случае утверждения она станет первым послом США в Беларуси с 2008 года.

В начале 2000-х отношения между США и Беларусью ухудшились, и с 2008 года в Беларуси не было американского посла. Власти республики приняли решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении страны санкций. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек.

В 2019 было принято решение об обмене послами между Вашингтоном и Минском.