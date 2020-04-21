Власти Москвы предупредили о новом способе мошенничества

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21.04.2020, 9:30, Новости дня

Власти Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование», – передает РИА «Новости» слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Заммэра обратился к москвичам с просьбой быть внимательнее и не попадаться на такие уловки.

Кроме того, глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции принято решение временно приостановить проверки газового оборудования, счетчиков воды и электричества.

«Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается, – подчеркнул заммэра.

Бирюков напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, не приходят без предупреждения. На информационном стенде подъезда заранее размещается соответствующая информация и график.

Ранее власти Москвы предупредили о новых способах мошенничества на фоне коронавируса: злоумышленники могут рассылать SMS с просьбой оплатить штраф или фейковые сообщения о выплатах.



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