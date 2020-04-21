Ученые обнаружили агрессивную мутацию коронавируса

21.04.2020, 9:30, Разное

Китайские ученые изучили несколько штаммов коронавируса COVID-19 и обнаружили самый агрессивный. Именно он попал в Испанию и Италию, а позже – в Россию, сообщает телеканал “360”.

Специалисты пояснили, что он является наиболее заразным и быстро проникает в клетки человека, уничтожая их изнутри. Они утверждают, что агрессивные виды вируса бьют по организму в 200 раз сильнее слабых, но даже те способны вызывать тяжелые осложнения.