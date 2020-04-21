«Каждый день звоним друг другу»: Из-за коронавируса Плетнева разлучена со старшей дочерью

21.04.2020, 9:30, Разное

Старшая дочь Анны Плетневой Варвара решила не покидать учебу во Франции после объявления пандемии. Певица ежедневно созванивается с 17-летней девушкой.

Группе «Винтаж» удалось записать новый альбом «Навсегда» буквально перед объявлением режима самоизоляции. Вместе с партнером по дуэту Алексеем Романоф они поработали «засучив рукава» и теперь отдыхают. Если творческие успехи радуют, то семейные проблемы не позволяют говорить о спокойствии. Младшие дети Кирилл и Мария находятся под маминым крылом, но старшая Варвара переживает трудные времена самостоятельно вдали от родного дома. И хотя Плетнева успокаивает себя тем, что девушка уже взрослая и рассудительная, но не прекращает тревожиться и звонит каждый день.

Период подростковых конфликтов остался позади. Совместная работа над клипом к песне «Воскресный ангел», где впервые певица показала публике свою Варю, сблизила самых родных людей. Забота о детях от второго брака с бизнесменом Кириллом Сыровым отвлекает Плетневу от переживаний из-за вынужденной разлуки. Младшая дочь и сын учатся дистанционно в американской школе, где процесс удаленного обучения налажен очень четко. Маме остается только решать бытовые вопросы. Но трудностей с этим нет, Анна Плетнева любит готовить. Особенно радует она детей своим знаменитым салатом «Цезарь».

Музыка остается вместе с артисткой и в этот сложный период. Пение для неё является лучшей медитацией. Она говорит, что это «потрясающий способ выйти в другое пространство», советуя своим поклонникам воспользоваться такой возможностью.