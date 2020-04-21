 

Люди с ВИЧ оказались устойчивыми к коронавирусу

21.04.2020, 9:30, Разное

Руководитель центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что у людей с ранней стадией ВИЧ есть преимущество перед коронавирусом COVID-19. Их иммунная система сильнее, сообщает РИА ФАН.

Покровский пояснил, что при попадании ВИЧ в организм иммунитет не ослабевает, а активизируется, пытаясь бороться с инфекцией. При этом он задействует все механизмы уничтожения вирусов. Специалист полагает, что вырабатываемые при этом тела воздействуют и на коронавирус.



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