Инициатора митинга против самоизоляции в Северной Осетии арестовали, 69 человек задержали

21.04.2020, 9:27, Новости дня

Оперного певца Вадима Чельдиева, инициатора стихийного митинга против карантина во Владикавказе, прошедшего накануне, арестовали на два месяца. В знак протеста Чельдиев объявил голодовку, сообщает его адвокат Батраз Кульчиев.

Ранее на Чельдиева завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации и насилии в отношении представителя власти.

В МВД по Северной Осетии рассказали, что число задержанных во Владикавказе на стихийном митинге против самоизоляции, состоявшемся накануне, составило 69 человек, передает “Кавказский Узел”.

Со ссылкой на одного из арестованных сообщается, что задержанных оставили в отделениях полиции на ночь, судебные заседания по их делу назначены на 10 утра.

Вчера во Владикавказе на несанкционированный митинг к зданию администрации региона вышли около двух тысяч человек. Они протестовали против карантина и с требовали отставки местного правительства и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. К вечеру силовики вытеснили митингующих с площади Свободы​. По некоторым сообщениям, во время разгона протестов митингующих массово задерживали, а участники акции протеста забросали ОМОН камнями. Пресс-служба правительства Северной Осетии сообщила, что в акции протеста в центре Владикавказа якобы участвовали лишь “около 200 человек”.

Руководство республики заявило о создании инициативной группы из числа активистов, с участниками которой в доме правительства встретился глава республики Вячеслав Битаров. Он пообещал, что малоимущим и потерявшим работу из-за эпидемии коронавируса “оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь”.