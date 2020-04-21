Семь сотрудников ядерного центра “Росатома” в Сарове заразились коронавирусом

21.04.2020, 9:27, Новости дня

Семь сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове заразились коронавирусом, говорится в заявлении главы “Росатома” Алексея Лихачева, опубликованного на официальном сайте госкорпорации.

По словам Лихачева, всего в Сарове выявлены 23 случая инфицирования коронавирусом. В начале апреля сюда из поездки на российский курорт вернулась семейная пара пенсионеров, они оказались так называемыми нулевыми пациентами, рассказал глава “Росатома”.

“Через контакты инфекцию получили и 7 сотрудников ВНИИЭФ. К счастью, у всех заразившихся болезнь протекает в легкой форме. Сейчас все, кто контактировал с заболевшими, это свыше 100 человек, находятся на карантине”, – отметил Лихачев.

“Росатом” также фиксирует рост заражений коронавирусом в других “атомных” городах. “Сейчас у нас на контроле в отрасли 47 случаев. 31 человек с контроля снят, и это хорошая новость. А новость плохая – растет количество заражений коронавирусом в “атомных” городах. Ситуация разная. В большинстве городов случаи заболеваний единичные, без распространения”, – сообщил Лихачев.

По словам главы “Росатома”, тревожная ситуация сложилась в Заречном Пензенской области, Железногорске (Красноярский край), Обнинске (Калужская область) и Удомле (Тверская область). “Ситуация в каждом из них под контролем местных администраций, помощь им оказывают и наши предприятия. Но есть местное ограниченное распространение болезни”, – пояснил он.

Как сообщил глава “Росатома”, принято решение о формировании и подготовке дублирующего состава для всех руководителей – в центральном аппарате в Москве, в дивизионах и на предприятиях. “Руководители и их дублеры должны поддерживать постоянный контакт, но быть дистанцированными друг от друга. Это позволит нам сохранить боеспособной всю систему управления в случае заболевания кого-то из руководства”, – отметил Лихачев.