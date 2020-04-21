 

Российские фармкомпании пригрозили отказаться от производства слишком дешевых лекарств

21.04.2020, 9:16, Новости дня

Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. Среди них – «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», а также один из крупнейших игроков рынка – «Фармстандарт».

Решение бизнеса связано с низкой максимально допустимой ценой таких лекарств и, как следствие, отрицательной рентабельностью их производства. В числе таких препаратов – парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие.

Так, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г, выпускаемого «Биосинтезом», – 10,1 рублей. При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 рублей, следует из обращения в Минпромторг. Цена упаковки из 20 таблеток ибупрофена дозировкой 200 мг не должна превышать 12,05 рублей, тогда как производство обходится «Биосинтезу» в 17,21 рублей. Ситуация усугубляется падением рубля и распространением COVID-19, из-за чего увеличился спрос на импортные субстанции, а также выросла их стоимость, указывают участники рынка. Так, цена субстанции ибупрофен увеличилась с до 28 долларов за 1 кг, а парацетамола рублей до 5,8 долларов. Производство «Биосинтезом» этих препаратов, а также ряда других уже приостановлено, сообщила компания.



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