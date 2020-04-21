 

«Худшее впереди»: В ВОЗ предсказывают ухудшение ситуации с COVID-19

21.04.2020, 9:09, Разное

Пандемия коронавируса, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, в дальнейшем может еще больше усугубиться. Человечеству нужно готовиться к худшему.
С таким заявлением глава ВОЗ выступил перед журналистами в штаб-квартир организации, расположенной в Женеве. COVID-19 Гебреисус назвал «главным врагом человечества» и отметил, многие люди до сих пор не могут понять этот вирус.

Глава ВОЗ не привел конкретных фактов, указывающих на возможное ухудшение ситуации с коронавирусом. Однако ранее он выразил опасение, что распространение инфекции усугубится, когда она перекинется на страны Африки, где слабая система здравоохранения. В ВОЗ также обеспокоены решением властей ряда европейских и азиатских государств смягчить ограничительные меры по борьбе с пандемией. На такой шаг, по мнению представителей организации, идти еще рано.



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