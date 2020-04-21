В РФ обновили список подпадающих пол налог на роскошь автомобилей

21.04.2020, 9:09, Разное

Сотрудники Минпромторга РФ обнародовали новый список автомобилей, продающихся более, чем за три миллиона рублей, собственники которых обязаны платить налог на роскошь. В этом перечне находятся марки Subaru, Honda и другие.

В «начальной» категории машин ценой 3-5 миллиона рублей ныне числятся 632 транспортных средства и их вариации на 54 больше, нежели в прошедшем году. Перечень автомобилей, которые поставляются за 5-10 миллионов рублей, увеличился до 484 единиц, а в диапазоне цен от 10 до 15 миллионов рублей – до 100 названий. Еще 82 автомобиля включили в список машин дороже 15 миллионов рублей, что на девять экземпляров больше, чем в ушедшем году.

В нынешнем году налог на роскошь ввели на разработки массовых брендов. К примеру, в их числе следующие модификации – фастбек KIA Stinger GT, внедорожник Jeep Wrangler, спортивный седан Subaru WRX STI и другие. Согласно действующему российскому законодательству, машины стоимостью 3-5 миллионов рублей облагаются пошлиной с коэффициентом 1,5, но на автомобили возрастом до трех лет он снижен до 1,1. Тройной налог придется заплатить за модель до 15 миллионов рублей возрастом до 20 лет.

Данный налог необходимо платить юридическим и физическим лицам, он идет в региональный бюджет: в различных субъектах государства действуют разные льготы и ставки. Льготниками являются на федеральном уровне герои СССР, ветераны труда, инвалиды ВОВ и боевых действий, граждане, пострадавшие от облучения и радиации, также может рассчитывать на освобождения от уплаты налога один из родителей инвалида-ребенка.