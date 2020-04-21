 

ВОЗ призвала к постепенному снятию ограничительных мер в странах

21.04.2020, 9:08, Новости дня

Снятие ограничений должно быть постепенным, а если режим изоляции будет отменен слишком рано, в мире может произойти новая вспышка, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По мнению регионального директора ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи, меры, предпринятые международным сообществом по локализации пандемии, в целом оказались эффективными, передает РИА «Новости». 

Он отметил, что к снятию ограничительных мер стоит приступать очень осторожно, поэтапно, и продолжать мониторить эпидемиологическую ситуацию. Касаи подчеркнул, что пока вирус распространяется, ни одна из стран не застрахована от вспышки.

Представитель ВОЗ добавил, что люди должны быть готовы к новому образу жизни, чтобы «позволить сообществу функционировать в новом режиме», пока коронавирус находится под контролем.

Также он заявил, что пока вакцина не будет найдена, процесс адаптации к пандемии должен стать новой нормой жизни.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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