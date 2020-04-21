 

В ВШЭ заявили об «удивительном» уровне смертности от коронавируса в России

21.04.2020, 9:08, Новости дня

В РФ наблюдается удивительно низкий уровень смертности от коронавируса, сообщила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Попович сообщила в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1», что в стране «до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», передает РИА «Новости».

В студии шоу показали таблицу, составленную по информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Согласно этим данным, коэффициент летальности от коронавируса (число погибших на 1 млн человек) на 19 апреля в РФ был на уровне 2,14.

В Бельгии этот показатель составил 470,51, в Испании – 470,51, во Франции – 296,03, в Великобритании – 227,79, в Швеции – 149,61, а в США 117,55.

Результаты РФ в сравнении с другими странами Попович назвала «фантастикой».

Эксперт также подчеркнула, что в стране проводят «невероятное количество» тестов на коронавирус.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему отечественная медицина справляется с новой болезнью успешнее западной, а также о том, что поможет РФ легче пройти пик коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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