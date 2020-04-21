 

Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

21.04.2020, 9:06, Новости дня

21 апреля цены на американскую нефть WTI поднялись выше нуля после беспрецедентного падения накануне.

По данным на 9.00, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX майские фьючерсы WTI торгуются по $1,42 за баррель.

20 апреля цена на WTI впервые в истории стала отрицательной. По состоянию на 21.45 майские фьючерсы торговались по минус 75 центов. На минимуме, как свидетельствуют данные торгов, WTI стоила минус $16,74 за баррель. То есть продавцы готовы были доплатить, если у них заберут нефть. 

WTI с поставкой в июне сейчас торгуется по $21,44 за баррель. 

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

Как отмечает профильное издание ICIS, накануне трейдеры пытались распродать майские фьючерсы, поскольку они торгуются сегодня последний день. Однако из-за ограниченного числа покупателей котировки переместились в отрицательную область. 

Цены на нефть снижаются, несмотря на достигнутое в начале апреля соглашение Организации стран – экспортеров нефти и ее союзников сократить объем добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья. Примерно такой же объем должны обеспечить страны, не входящие в ОПЕК+, но, как отмечает Reuters, этого недостаточно, чтобы убрать излишки с рынка. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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