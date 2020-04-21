За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 415 человек, 10 больных умерли

21.04.2020, 9:06, Новости дня

По состоянию на 9.30 20 апреля коронавирусную инфекцию COVID–19 в Украине подтвердили еще у 415 человек, таким образом общее количество инфицированных в стране возросло до 6125, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

От коронавируса в Украине умер 161 человек (10 из них – за последние сутки), 367 пациентов выздоровели.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 338 случаев;

Волынская область – 174 случая;

Днепропетровская область – 122 случая;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 270 случаев;

Закарпатская область – 205 случаев;

Запорожская область – 137 случаев;

Ивано-Франковская область – 556 случаев;

Киев – 892 случая;

Киевская область – 356 случаев;

Кировоградская область – 247 случаев;

Львовская область – 256 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Николаевская область – 41 случай;

Одесская область – 146 случаев;

Полтавская область – 101 случай;

Ровенская область – 341 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 435 случаев;

Харьковская область – 77 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 186 случаев;

Черновицкая область – 988 случаев;

Черниговская область – 13 случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID–19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,47 млн человек, 170 тыс. из них скончались, 651 тыс. выздоровели.