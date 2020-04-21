 

За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 415 человек, 10 больных умерли

21.04.2020, 9:06, Новости дня

По состоянию на 9.30 20 апреля коронавирусную инфекцию COVID19 в Украине подтвердили еще у 415 человек, таким образом общее количество инфицированных в стране возросло до 6125, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

От коронавируса в Украине умер 161 человек (10 из них – за последние сутки), 367 пациентов выздоровели.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 338 случаев;
Волынская область – 174 случая;
Днепропетровская область – 122 случая;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 270 случаев;
Закарпатская область – 205 случаев;
Запорожская область – 137 случаев;
Ивано-Франковская область – 556 случаев;
Киев – 892 случая;
Киевская область – 356 случаев;
Кировоградская область – 247 случаев;
Львовская область – 256 случаев;
Луганская область – 25 случаев;
Николаевская область – 41 случай;
Одесская область – 146 случаев;
Полтавская область – 101 случай;
Ровенская область – 341 случай;
Сумская область – 84 случая;
Тернопольская область – 435 случаев;
Харьковская область – 77 случаев;
Херсонская область – 70 случаев;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черкасская область – 186 случаев;
Черновицкая область – 988 случаев;
Черниговская область – 13 случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID–19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,47 млн человек, 170 тыс. из них скончались, 651 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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