Овечкин сказал, когда завершит карьеру

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21.04.2020, 9:05, Новости дня

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о планах на будущее. 34-летний хоккеист пока не задумывается о завершении карьеры.

"Я здоров и по-прежнему получаю удовольствия от хоккея. Как только перестану получать удовольствие, то закончу карьеру. Не буду обманывать хоккей. Не хочу быть обузой и занимать чужое место", — приводит слова Овечкина РИА Новости.

Александр Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Контракт Александра с "Вашингтоном" рассчитан до лета 2021 года.



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