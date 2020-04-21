Овечкин сказал, когда завершит карьеру

21.04.2020, 9:05, Новости дня

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о планах на будущее. 34-летний хоккеист пока не задумывается о завершении карьеры.

"Я здоров и по-прежнему получаю удовольствия от хоккея. Как только перестану получать удовольствие, то закончу карьеру. Не буду обманывать хоккей. Не хочу быть обузой и занимать чужое место", — приводит слова Овечкина РИА Новости.

Александр Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Контракт Александра с "Вашингтоном" рассчитан до лета 2021 года.