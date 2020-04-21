В Пермском крае из-за оползня пострадали деревенские дома

21.04.2020, 9:05, Новости дня

В Пермском крае из-за оползня пострадали деревенские дома. Это случилось в Верхних Новинках недалеко от Усолья. Как сообщает ГТРК "Пермь", сейчас МЧС уже начало проверку, чтобы понять причины ЧП.

Оползень буквально снес несколько жилых домов. Одно строение полностью уничтожено. Другой дом, видимо, тоже восстановить не удастся. Как уточняется, пострадавшие здания располагались непосредственно рядом с Камой, на краю прибрежного холма.

Движение грунта могло спровоцировать переувлажнение почвы. Сель прошла не менее ста метров, после чего достигла береговой линии. По словам местных жителей, сползание склона наблюдалось уже некоторое время. Поэтому удалось избежать жертв. Пострадавшие дома хозяева используют только в летнее время.

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ГТРК "Пермь"