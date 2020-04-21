Врач Александр Мясников заявил, что переболел коронавирусом

21.04.2020, 8:53, Разное

Российский врач Александр Мясников прежде сдал тест на наличие коронавируса нового типа, который продемонстрировал положительный результат. За это время он успел вылечиться и не заметить этого.

Пандемия коронавируса распространяется на планете, а правительства государств делают все возможное для предотвращения появления новых жертв. Медик и ведущий Александр Мясников отметил, что уже переболел вредоносной инфекцией. Посетив студию программы «Прямой эфир», он рассказал, как прежде был вынужден пройти тест на присутствие в организме антител Covid-19. Между тем, врач выздоровел от заболевания, даже не заметив. При этом остается открытым, мог ли он заразить кого-то другого за все время.

Александр Мясников заявил, что в зимний период он побывал на Филиппинах и мог там подхватить коронавирус. Все прошло без существенных симптомов, кроме кашля врач ничего не заметил.

Недавно Александр Мясников сделал собственный прогноз по пандемии. По его мнению, недуг никуда не исчезнет, он навсегда останется спутником людей на Земле, но человечество сумеет выработать иммунитет. Мясников допустил, что коронавирусом переболеет 50% жителей планеты, прежде чем специалисты создадут вакцину.