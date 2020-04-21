Задержана крупная банда телефонных аферистов

21.04.2020, 8:48, Новости дня

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали телефонных мошенников, которым инкриминируется более 50 афер с ущербом, превысившим 22 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан», – передает РИА «Новости» слова Волк.

По ее словам, лидеры группировок организовали три мобильных колл-центра в автомобилях, которые передвигались по дорогам столичного региона, и еще четыре стационарных – в арендованных квартирах. Оттуда их сообщники обзванивали граждан, которые ранее приобретали медицинские препараты, и заявляли о якобы причитающейся им компенсации. Для получения денег потерпевшим предлагалось оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации.

В столичном регионе и в Пензенской области полицейские задержали восемь подозреваемых. В ходе 19 обысков у злоумышленников обнаружили свыше 100 бланков свидетельств на компенсационные выплаты и техническое оборудование, на котором они изготавливались. Кроме того, изъяты базы персональных данных граждан в электронном и печатном форматах.

Волк уточнила, что в настоящее время выявлены свыше 50 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около 22 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество, совершенные организованной группой».

Ранее власти Москвы предупредили о новых способах мошенничества на фоне коронавируса: злоумышленники могут рассылать SMS с просьбой оплатить штраф или фейковые сообщения о выплатах.